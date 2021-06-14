İlk dokunmatik telefon ne zaman çıktı? İlk dokunmatik telefon Türkiye'ye kaç yılında geldi?

Teknolojik ürün olarak cep telefonunun icadıyla beraber üzerinde yapılan değişim ve gelişmeler de son hızla sürmekte ve her yeni gün en son teknoloji piyasaya sürülmektedir. Cep telefonlarında yapılan gelişmeler sayesinde akıllı teknolojiler insan hayatını kolaylaştırmak ve sanal kapılara da yol açmaktadır.

İlk Dokunmatik Telefon Ne Zaman Çıktı?

Dönüşen ve hızı takip edilemeyecek şekilde ilerleyen teknolojinin ilk akıllı olarak nitelendirilen akıllı ve dokunmatik teknoloji ürünü cep telefonu markası HTC Dream G1olarak bilinmektedir. Android 0.1 sürümüne sahip olan telefonun aynı zamanda tuşları da bulunmaktadır. Tuşlu telefondan dokunmatik telefona geçiş niteliğinde olan bu cihaz piyasaya çıkış tarihi olarak Eylül 2008 olarak bilinmektedir.

İlk Dokunmatik Telefon Türkiye'ye Kaç Yılında Gelmiştir?

Dünya ile birlikte gelişmeleri hızla takip eden Türkiye de dokunmatik telefon ilk defa Nokia markası ile ortaya çıkarak Nokia cihazın aynı zamanda tuşlar ile bulunan modelleri ile geçiş dönemine girilmiştir. Türkiye de dokunmatik telefonun gelişine tarih olarak 7 Şubat 2009 tarihinde piyasaya sürüldüğü bilinmektedir.

Türkiye’de belirli bir dönem hem tuşlu hem de dokunmatik ekran kullanımı şeklinde modeller benimsenmiş daha sonra bu geçiş döneminden sonra yine Nokia ve Samsung markalarının sadece dokunmatik olan telefonları cazip hale gelmiştir.

Klasik cep telefonunun Türkiye’de varoluşu ise 1993 yıllarına kadar uzanmaktadır. Eski dönemlerde yapılan telefonların kalın ve ağır olması zamanla daha kolay kullanılabilen ve akıllı telefonların en iyi sürümü olarak dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiştir. Geçmiş yıllarda kullanılan marka ve modeller değişerek daha çok piyasaya yönelik cihazlar üretilmektedir.