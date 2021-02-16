İlk ders zilini bakan çaldı

ÖĞRETMENLERE AŞI ŞUBATIN SON HAFTASI

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı dün sabah köy okullarında yüz yüze, şehirlerde ise ekran başında başladı. Iğdır’daki bir köy okulunda ders zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin şubat ayının son haftasında aşılanmaya başlanacağını açıkladı. “Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubatın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak” diyen Bakan Selçuk, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili de şu bilgileri verdi: “Köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar.

İKİNCİ YARIYIL HAYIRLI OLSUN

İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız 1 Mart’ta okul öncesi özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanmakta olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için okullarımızın kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açmak konusunda da her ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.”