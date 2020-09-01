İlk ders zili evlerde çaldı

Mart ayında Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle uzaktan eğitime geçen ilköğretim ve lise öğrencileri, yaz tatilinin ardından yeni döneme de evlerinden başladı. 2020/2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler dün uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da evlerinden derslere katılan öğrenciler, okulu ve arkadaşlarını çok özlediklerini söyledi.

‘OKULU ÇOK ÖZLEDİK’

Fehim ve Mustafa Fatih Varlık kardeşler, ailelerinin evin salonunda hazırladığı ‘sınıf’ köşesinde bilgisayarlarının başına geçti. Ders programlarını duvara dayadıkları beyaz tahtalarına yazdılar. Zil çalar çalmaz da derslerini ilgiyle takip ettiler. Okullar açıldığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Fehim, “Derslerimi evde izleyerek takip edeceğim. Salgın dönemi geçerse arkadaşlarımla görüşeceğim. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim” dedi.

‘SINIF GİBİ DEĞİL AMA’

Pandemiden dolayı okula gidemediklerini belirten öğrenci Mustafa Fatih Varlık, “Derslerimizi internet üzerinden takip ediyoruz. Okuldaki gibi olmasa da EBA'dan derslerden geri kaldığımızı düşünmüyorum. Hocamız canlı bağlantı yaparak okul açılınca hangi dersleri yapacağımızı anlatıyor” dedi. Öğretmenler boş sınıflarda bilgisayar ekranından öğrencileriyle buluştu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: ‘RİSK VARSA BİZ YOKUZ’

Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu’nda ilk ders zilini çaldıktan sonra canlı derslerde ilkokul üçüncü sınıf öğrencileriyle buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün derslere buruk başladık ama başlamak güzel” dedi. Öğrencilerin, canlı derslerle bile olsa öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşmalarını çığlık sesleri ve coşkuyla karşıladıklarına dikkat çeken Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “İçlerinden biri ‘Okulları açın’ diye bağırdı. Bir kız öğrencimiz öğretmenine sarılmak istediğini söyledi. Uzaktan bilgisayarla değil, yüz yüze sınıflarda olmak istediklerini belirttiler. Ancak en başından beri söylediğimiz bir şey var. Risk varsa biz yokuz. Ortak kararımız bugün yüz yüze açılmasın, uzaktan eğitimle başlasın oldu. Önemli olan uzaktan eğitime ilk başlardaki gibi hazırlıksız olmamamız. Ders programımızla, alt yapımızla, öğretmen eğitimlerimizle uzaktan eğitime hazırlıklıyız. Büyük mesafe aldık. Eksiklerimiz var elbette. Bunları tamamlamak için çaba sarf ediyoruz.” (EĞİTİM SERVİSİ)