İlk ders Sözcü Kalın’dan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerine 'Hoş Geldiniz!' dedi. Bu yıl 1500’e yakın yeni öğrenci alan üniversitede alınan önlemler çerçevesinde oryantasyon eğitimi düzenlendi. Üniversiteye adaptasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik ile öğrenciler, yeni döneme motivasyonu yüksek başladı.

HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın ve HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu programa çevrimiçi katılım sağlayarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ile üniversitenin yeni öğrencileri ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak salonda hazır bulundu.

SÖZCÜ KALIN: DÜNYAYA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin yeni öğrencilerine yol haritası niteliğinde olan Oryantasyon Programında ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın verdi. Kalın, “Dünyaya söyleyecek sözümüz var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademisyenleri, öğrencileri, araştırmacıları olarak sizlerin rolü çok önemli. Bu yolculukta yanınıza alacağınız erzaklar neler ve yoldaşlarınızda nasıl vasıflar arıyorsunuz. Nasıl bir hazırlık çerisinde olmalıyız. Bu büyük soruları bugün yeniden sormak zorundayız. Eğitimin amacı sadece bir diploma almak ve teknik alanda uzmanlık elde etmek değildir. Bunların daha ötesinde buradaki entelektüel eğitim yolculuğunuzda hayatın anlamı üzerine, birey olmak, erdemli olmak, aklınızı kullanmak üzerine büyük sorular soracak ve bunları kullanmak için çalışacaksınız. Bu temel soruları zihninizin bir yerinde yol gösterici bir kılavuz olarak muhafaza ettiğiniz müddetçe, eğitiminiz gerçek manada nitelik kazanacaktır” diyerek yeni eğitim öğretim yılının başarılı olmasını diledi.



'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ 'AY YILDIZLI AL BAYRAK' ALTINDA SİZLER ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ'

Pandemi sürecinin neden olduğu yeni dünya düzeninde insanların her alanda yeni yaşam alışkanlıkları oluşturduğuna dikkat çeken HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mimarisi ve tasarımıyla bu yeni yaşam tarzına uygun bir yapı olarak bugün açık havada öğrencilere ders yapma imkânı sağladığını söyledi. Öğrencilere seslenen Cemal Kalyoncu, “Ülkemizin pırıl pırıl gençlerine hitap etmek bana büyük mutluluk veriyor. 2008 yılında kurduğumuz üniversitemizde her zaman araştırma, geliştirme ve yeniliğe önem verdik. Okulumuzun öğretim üyelerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla gurur duyuyorum. Ülkemizin geleceğini 'Ay Yıldızlı Al Bayrak' altında sizler şekillendireceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine sizler yön vereceksiniz” ifadelerine yer verdiği konuşmasını başarılı ve sağlıklı bir öğretim yılı dileyerek tamamladı.



'BİZE EMANETSİNİZ'

“Öğrenim hayatınız boyunca bizlere emanetsiniz” diyerek öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise şöyle konuştu:

“Üniversitenizde, sadece derslere girmekle yetinmeyerek; araştırma yapacak, projeler üretecek, inovatif ve girişimci bireyler olarak derslerinize ve fikirlerinize sıkı sıkı sarılacaksınız. Üniversitenizin sizlere sunduğu imkânları iyi kullanın. Sanatı yaşayın ve yaşatın. Tiyatro, müzik, şiir, resim, dans gibi ilgi alanlarınız varsa geliştirin ve sosyal yaşamın ritmine ayak uydurun. Bütün bu bileşenleri yerine getirdiğinizde başarı kaçınılmaz olacaktır.”

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA MİNİ PROVA

Dört gün sürecek oryantasyon eğitiminde; HİBRİT Eğitim Modeli, Korona Günlerinde Kampüs, Üniversitede Bilişim Hizmetleri, Kampüs ve Öğrenci Toplulukları Tanıtımı, Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları, Çalışıyorum O Halde Varım! Etkili Başarı Yolları, Mutlu Bir Üniversite Yaşamı ve Pandemi Döneminde Öğrenci Olmak konuları, yeni üniversite öğrencilerine detaylı bir şekilde anlatılacak. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını zenginleştirmek için düzenlenen programda; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (PDRMER), Engelsiz HKÜ, Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), Kariyer Merkezi ile Uluslararası Öğrenci ve Erasmus Ofisleri ve derslerin tanıtımları da yer alacak.