İlk ders ‘Cumhuriyete Doğru’

Eğitim SERVİSİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 14:39
Cumhuriyet Haftası kapsamında öğrenciler bugün ilk derse cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz: Cumhuriyete Doğru” isimli filmi izleyerek başladı.
Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler bu sabah okulda, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşan “Dersimiz: Cumhuriyete Doğru” isimli filmini izledi. Filmi izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. İzlerken tarihe bir yolculuk yaptıklarını ve farkındalıklarının arttığını ifade eden öğrenciler, bu haftanın Cumhuriyet Haftası olarak nitelendirilmesinin de önemine işaret etti.CUMHURİYET GELECEĞİMİZİN TEMİNATI
“Dersimiz Cumhuriyete Doğru” filminin izletildiği ders öncesi, öğrencilere video mesajla hitap eden Bakan Tekin, şunları söyledi: “Bu anlamlı günde, milletimizin tarihî destanını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk
’ün önderliğinde gerçekleşen Millî Mücadele’mizin tüm dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelikle kazanılan destansı zaferin eşsiz ruhunu bir kez daha gururla idrak ediyoruz. Bugün size bir sürprizimiz var. Millî Mücadele’mizi ve cumhuriyetimizin kuruluş hikâyesini bilimsel gerçeklerin ışığında derinlemesine anlatan ders niteliğindeki tiyatro oyunumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, birlik ve beraberlik ruhunu, vatan topraklarında yazılan destansı mücadeleyi sanatın gücünü kullanarak siz sevgili öğrencilerimize aktarmak istedik. Bugün bizler, bize emanet bırakılan kutlu mirası daha da ileriye taşımakla yükümlüyüz. Cumhuriyet sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Sizler, bu değerleri öğrenerek ve anlayarak yarının Türkiye’sini kuracak olan nesilsiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum.”