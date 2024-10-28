İlk ders ‘Cumhuriyete Doğru’

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Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler bu sabah okulda, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşan “Dersimiz: Cumhuriyete Doğru” isimli filmini izledi. Filmi izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. İzlerken tarihe bir yolculuk yaptıklarını ve farkındalıklarının arttığını ifade eden öğrenciler, bu haftanın Cumhuriyet Haftası olarak nitelendirilmesinin de önemine işaret etti.