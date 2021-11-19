İlk çağ Anadolu uygarlıkları hangileridir? ilk çağ Anadolu medeniyetlerinin isimleri ve özellikleri nelerdir

Haberin Devamı

İlk çağ Anadolu uygarlıkları Anadolu'nun pek çok bölgesinde yaşamışlardır. İlk çağda yaşadıklarından dolayı bu uygarlıklara ilk çağ Anadolu uygarlıkları denilmiştir. Tarihte en gelişmiş uygarlıklar arasında yer almaktadır.

İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları Hangileridir?

İlk çağ Anadolu uygarlıkları şu şekildedir;

- Hattiler

- Hititler

- Frigler

- Lidyalılar

- İyonyalılar

- Urartular

İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinin İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

1) Hattiler

Hattiler Anadolu'da bilinen ilk uygarlıklardan bir tanesidir. Milattan önce 2500 yılları ve milattan önce 1700 yılları arasında yaşamış olan bu medeniyet hakkında bir takım bilgiler bulunmaktadır. Hattiler ilk çağ Anadolu uygarlıkları arasında gelişmiş olan bir uygarlıktır. Diğer medeniyetleri de etkilemeyi başarmışlardır. Hattiler Anadolu'da büyük bir uygarlık kurmuşlardır. Bir takım Anadolu'ya yapılan göçler neticesinde bu coğrafyaya yerleşmişlerdir. Hattiler Anadolu'ya pek çok kültürel eser de bırakmışlardır. Bu uygarlığın bırakmış olduğu en önemli eser ise Alacahöyük'te yer almaktadır.

Hititlerden önce Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuş olan bir uygarlıktır. Hattiler daha sonra kurulacak olan Hitit uygarlığı ile de yakın ilişkiler geliştirmiştir. Hatti kültürü daha sonra Hitit kültüründen etkilenmiş ve bu iki uygarlık arasında kültür kaynaşması yaşanmıştır. Hititler'de inanç ve din bakımından Hatti uygarlıklarından etkilenmişlerdir.

2) Hititler

Haberin Devamı

İlk çağ Anadolu uygarlıklarından bir diğeri de Hititlerdir. Hititler Anadolu'da milattan önce 1700 ve 700 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Bu uygarlık ilk olarak günümüzün Nevşehir Kapadokya bölgesinde kurulmuştur. Bu medeniyetin başkenti ise Hattuşaş yani Boğazköy'dür. Hititler yönetim olarak monarşi ile yönetilmiştir. Tarihte birçok Hitit krallığı yer almaktadır. Bu devlette yer alan kral hem başkomutan hem de baş yargıç olarak bilinmektedir. Bu devlette sadece asillerden oluşan bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclise ise Pankuş meclisi denilmekteydi. Yalnızca bu meclise soylular girebiliyordu.

3) Frigler

Haberin Devamı

İlk olarak Anadolu'da günümüz Sakarya bölgesinde kurulmuş olan bir uygarlıktır. Frigler milattan önce 800 ve 676 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Bu uygarlığın ve medeniyetin bilinen ilk kralı ise Gordias'dır. Frigler midas uygarlığı ile de ilişkiler kurmuş ve bu dönemde dini merkez haline gelmişlerdir. Ekonomik olarak da kalkınmayı hedefleyen bu uygarlık ilk olarak tarımı geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Frigler daha sonra Kimmerler adlı medeniyet tarafından yıkılmıştır.

4) Lidyalılar

Tarihte parayı ilk olarak bulan uygarlık olarak bilinmektedir. Lidyalılar Anadolu'da milattan önce 687 ila 546 yılları arasında hüküm sürmüştür. İlk çağ Anadolu uygarlıkları arasında en önemli ve popüler uygarlıklardan bir tanesidir. Bu devletin başkenti Sard şehridir. Efes'ten başlayan sınırları Sus'a kadar gitmiştir. Bu bölgede kral yolunu inşa ettiler. Daha sonra altın işletmeciliğine girişecek altın üretiminde öncü devletlerden bir tanesi olmuştur. Lidyalılar Pers uygarlığı tarafından yıkılmıştır.

Haberin Devamı

5) İyonyalılar

Ege'de kurulmuş olan bir ilk çağ Anadolu uygarlığıdır. Milattan önce 1200 ve 676 yılları arasında yaşamışlardır. En önemli şehirleri arasında Efes ve Foça gelmektedir. İyonyalılara göre tanrılar insan şeklindedir. En büyük tanrıları arasında da Zeus ve Hera gelmektedir. İyonyalılar polis devleti kurmuş olan bir uygarlıktır.