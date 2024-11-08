İlk ara tatil başladı... Uzmanlardan ‘dijital dünyadan uzak kalın’ uyarısı

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Bu yıl okullar uyum haftası kapsamında okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2 Eylül’de, diğer sınıflar için 9 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre ara tatilin resmi başlangıç tarihi 11 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler ve öğretmenler için mola, 8 Kasım’da son ders zilinin çalmasıyla başladı. Ara tatilde karne almayacak olan öğrenciler 9 gün boyunca dinlenme olanağı bulurken, öğretmenler ise çevrimiçi seminerlere katılacak. Ders zili tekrar 18 Kasım’da çalacak.

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz

AİLECEK VAKİT GEÇİRİN

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, ara tatil için şu önerilerde bulundu: “Kısa tatillerde öğretmenler ödev vermesin, öğrenciler de ödev yapmasın diyoruz. Ancak belirli saatlerde kitap okumak ihmal edilmemeli. Kitap okumak ders çalışmak değildir. Çocuğun yaşına uygun kitaplar ailelerle birlikte okunmalı. Diğer yandan teknoloji kullanımından uzak durmak gerek. Televizyon, tablet kullanımı hem çocukları meşgul ediyor hem de davranışsal bağımlılıklara neden oluyor. Bu yüzden ailelerin çocuklarıyla sohbet etmeleri, beraber etkinlikler planlamaları çok önemli. Amaç çocukların bu ara tatili ailesi ve doğa ile iç içe keyif alacağı bir şekilde geçirmesi olmalı.”

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Doç. Dr. Elif Ulu

5 ADIMDA ARA TATİL

“Tatilin enerji depolama zamanı olduğu unutulmayalım ve çocukların dinlenmelerine olanak sağlayalım ama tatilin bomboş geçirilmemesi için de çaba harcayalım” diyen Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu da önerilerini şöyle sıraladı:

1- Sağlıklı rutinler: Tatilde tabii ki zamanı biraz esnetebiliriz. Ancak sağlıklı uyku, fiziksel aktivite ve beslenme konusunda temel düzeni sürdürmek iyi olacaktır.

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2- Ekran süresi: Ekran süresinin dengelenmesi gerek. Çocuklar arkadaşlarıyla online oyunlar oynamak isteyebilirler. Bu da arkadaşlarla olan bağın sürdürülmesine fayda sağlar. Ancak; ekran süresine ve oynanan oyunların içeriğine, izlenen filmlerin ya da videoların çocuğun yaşına uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.

3- Gönüllü faaliyetlere katılmak: Birlikte hayvan barınağına gitmek, mahalle temizliğine katılmak, fidan dikmek, yardım faaliyetlerine katılmak gibi etkinlikler çocukların sosyal sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

4- Spor ve bilinçli farkındalık: Günümüzde bilinçli farkındalık mindfulness olarak adlandırılıyor ve bunun için önerilen bazı egzersizler var. Çocukların stresi yönetmelerine, duygusal esnekliklerini arttırmalarına ve içinde bulundukları ana odaklanmalarını sağlamaya yönelik bu egzersizler internetten öğrenilebilir ve bu yolla çocukların duygularını düzenlemelerine yardımcı olunabilir. 5. Değerlendirme: Bu ara tatile kadar çocukların başarılarını, yaşadıkları zorlukları ve isteklerini konuşmak da oldukça önemli. Böylece çocuğun duygusal gelişimine olumlu katkı sağlanırken aile bağları da güçlenir. Ara tatil sonunda aile ve çocuğun birlikte yapacağı değerlendirme ilerideki tatilleri planlamak için de faydalı olur.

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Prof. Dr. Tuncay Dilci

TATİLDE DİJİTAL KULLANIM REHBERİ

Prof. Dr. Tuncay Dilci/ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi:

1- Dijital diyet yapın: Tatil boyunca dijital cihazlardan uzak durmak, zihinsel olarak dinlenmeyi sağlar. Tatil boyunca her gün belirli saatlerde dijital cihazları kapatarak dijital detoks yapmayı deneyin.

2- Dijital kullanım sınırları belirleyin: Dijital cihazlar için günlük kullanım süresi belirlemek, ekran karşısında fazla zaman geçirilmesini önler. Her gün kaç saat cihaz kullanacağınızı belirleyip bu süreyi aşmamaya özen gösterin.

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3- Ailece dijital molalar verin: Aile üyeleriyle birlikte dijital cihazlardan uzaklaşıp birlikte kaliteli zaman geçirin. Oyunlar oynayın, birlikte yürüyüşe çıkın ya da sohbet edin.

4- Uykunuzu düzenleyin: Ekran karşısında fazla zaman geçirmek uyku düzenini olumsuz etkiler. Yatmadan önce dijital cihazları kapatarak uykuya geçiş sürecini rahatlatın ve sağlıklı bir uyku düzeni oluşturun.

5- Sosyal medya kullanımını azaltın: Sosyal medyada fazla vakit geçirmek yerine yüz yüze iletişime ve gerçek sosyal etkileşimlere yönelin. Tatili, yakın arkadaşlar ve aile üyeleriyle daha fazla yüz yüze vakit geçirerek değerlendirin.