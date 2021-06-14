İlk anayasa hangi uygarlığa, devlete aittir? Tarihte bilinen ilk anayasa hangisidir?

Anayasa birçok düşünür ve siyaset felsefecisi tarafından toplumsal sözleşme olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşmeye hem toplum hem de devlet yetkilileri uymak zorundadır. Devletin üç temel organı olan yasama, yargı ve yürütmeye dair tüm kanunlar, anayasanın maddelerini oluşturur.

İlk Anayasa Hangi Uygarlığa, Devlete Aittir?

İlk anayasa, M.Ö 1894 yılında kurulmuş olan Babil İmparatorluğuna aittir. Babil İmparatorluğu, medeniyetin beşiği olarak tanımlanan Mezopotamya'da kurulmuş en güçlü devletlerden biridir. Sumu- Abum tarafından kurulan imparatorluk, daha sonraki yıllarda I. ve 2. Babil Dönemi olarak ikiye ayrılmıştır.

Tarihteki en güçlü imparatorluklardan biri Babil İmparatorluğu, hukuk, sanat, matematik gibi alanlarda birçok ilke imza atmıştır. İlk anayasa dışında, Pi sayısını ve abaküsü ilk kez kullanan devlet de Babillilerdir. Yapılan araştırmalarda haftayı 7 güne ve burçları 12 bölüme ayıran ilk ülkenin de Babil İmparatorluğu olduğu kanıtlanmıştır.

Tarihte Bilinen İlk Anayasa Hangisidir?

Tarihte bilinen ilk anayasa Hammurabi Kanunlarıdır. M.Ö 1810 yılında doğan Hammurabi, 42 yıl boyunca Babil İmparatorluğunun kralı olarak hüküm sürmüştür.

Tarihte ilk defa devlet tarafından belirlenen kurallar yasa haline getirilmiş ve bu yasalar düzenlenerek anayasa oluşturmuştur. Hammurabi Kanunlarında ''kısasa kısas'' ilkesi geçerlidir. Bir insanı kasten öldüren kişinin cezası ölümdür. Hırsızlığın cezası el kesmekken, tecavüz suçunun cezası ölümdür. Devlete ait hazineleri çalan kişilerin ise elleri kesilmez, idam edilirdi.

Hammurabi Kanunları M.Ö. 1762 yıl hazırlanmış ve Babil İmparatorluğu yıkılana kadar yürürlükte kalmıştır.