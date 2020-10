İlk 200'e Türkiye’den bir üniversite girdi

13 farklı değişken üzerinden ve 86 ülkeden yaklaşık 1500 okulun verileri analiz edildi. İlk 20 sırada sadece ABD, Kanada ve İngiltere’den üniversitelerin bulunduğu listede zirveyi Harvard Üniversitesi aldı.

BOĞAZİÇİ İLK 200'DE

Genel sıralamada ABD’den 255, Çin'den 176, İngiltere’den 87 kurum yer alırken, Türkiye’den ilk 200’e giren tek kurum Boğaziçi Üniversitesi oldu. Boğaziçi Üniversitesi, Asya kıtasında en iyi 24’üncü üniversite olurken dünya genelinde 197’inci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "U.S. News Best Global Üniversitesi ilk 200 listesinde Boğaziçi Üniversitesi bu yıl da Türkiye'den tek üniversite olarak yer aldı" diyen Özkan, okulun başarısını Hürriyet’e değerlendirdi:

'EN ÖNEMLİ REFERANS KAYNAĞI'

“US News & World Report 2021 En İyi Global Üniversiteler listesi bu alanda hazırlanan en eski sıralamalardan biri ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite tercihlerinde tek referans durumunda. Dolayısıyla bizim için de önemli çünkü özellikle akademik kariyeri tercih eden öğrencilerimizin önemli bir kısmı ABD’deki üniversitelere başvurarak kabul alıyor. Dünya sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi son üç yıldır Türkiye’den ilk 200’e tek üniversite. İlk 200’ün dışında kaldığı yıllarda da Türkiye’den ilk üniversite olmayı başarmıştı.

FİZİK ALANINDA SIRALAMAMIZ DAHA YÜKSEK

Bilindiği gibi bu konuda başka sıralamalar da mevcut ve Boğaziçi Üniversitesi o listelerde de başarılı ama en başarılı olduğu liste US News ve World Report 2021 En İyi Global Üniversiteler listesi. Bunun nedeni US News listesinin araştırma sonuçlarına önem vermesi, sadece yayın sayısı değil, en üst yüzde 10 ve yüzde 1’lik dilimde yer alan yayınlara ayrıca puan veriyorlar. Yani sadece yayın sayısını değil, yayın kalitesini de değerlendiriyorlar. Bu nedenle bazı alanlarda örneğin fizik alanında sıralamamız daha da yüksek, her yıl dünyada ilk 60 üniversite arasında yer alıyoruz.

ÖĞRENCİ-ÖĞRETİM ÜYESİ ORANINI EŞİTLEMEMİZ GEREK

Listelerde daha üst sıralarda yer almamız için dünyada bizimkine benzeyen ve daha iyi konumda olan üniversitelerin başarı ölçütlerine bakmak gerekiyor. En bariz fark üniversite bütçelerinde ve öğrenci-öğretim üyesi oranlarında ortaya çıkmakta. Bütçemizin 40 kat büyüklüğünde üniversitelerle aynı sırada yer alırken, bu üniversitelerin öğrenci-öğretim üyesi oranı bizim üçte birimiz civarında. Bu alanlarda iyileşmeleri sağlayacak stratejiler geliştirmek ve bir araştırma üniversitesi olarak 1/3 olan lisansüstü-lisans öğrenci oranını, uluslararası rakiplerimizde olduğu gibi birebir oranına çekmemiz gerekiyor.”

İLK 500’DE TÜRKİYE’DEN 3 ÜNİVERSİTE

U.S. News en iyi üniversiteler listesinde ilk 500’e ise Türkiye’den üç üniversite girdi. Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi 453'üncü ve İstanbul Teknik Üniversitesi 486'ncı sırada yer aldı.