İlk 100’e Türkiye’den 5 üniversite

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘2020 Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralaması’nı yayımladı. Sıralama, gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversiteleri kapsıyor. 509 Üniversitenin olduğu listeye Türkiye, 34 üniversiteyle girdi. Çin’den Tsinghua Üniversitesi’nin birinci olduğu sıralamada Türkiye’den ise ilk 100’de Sabancı, Koç, Bilkent, Çankaya, İstanbul Teknik üniversiteleri bulunuyor. Sıralamaya bakıldığında Çin, yedi üniversiteyle lider durumda.

İLK 10 ÜNİVERSİTE

SIRALAMA ÜNİVERSİTE ÜLKE 1- Tsinghua Üniversitesi Çin 2- Pekin Üniversitesi Çin 3- Zhejiang Üniversitesi Çin 4- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çin 5- Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu 6- Şangay Jiao Tong Üniversitesi Çin 7- Fudan Üniversitesi Çin 8- Ulusal Tayvan Üniversitesi Tayvan 9- Nanjing Üniversitesi Çin 10- Cape Town Üniversitesi Güney Afrika

TÜRKİYE İLK 10