İlk 100’e Türkiye’den 5 üniversite
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, ‘2020 Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralaması’nı yayımladı. Sıralama, gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversiteleri kapsıyor.
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘2020 Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralaması’nı yayımladı. Sıralama, gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversiteleri kapsıyor. 509 Üniversitenin olduğu listeye Türkiye, 34 üniversiteyle girdi. Çin’den Tsinghua Üniversitesi’nin birinci olduğu sıralamada Türkiye’den ise ilk 100’de Sabancı, Koç, Bilkent, Çankaya, İstanbul Teknik üniversiteleri bulunuyor. Sıralamaya bakıldığında Çin, yedi üniversiteyle lider durumda.
İLK 10 ÜNİVERSİTE
|SIRALAMA
|ÜNİVERSİTE
|ÜLKE
|1-
|Tsinghua Üniversitesi
|Çin
|2-
|Pekin Üniversitesi
|Çin
|3-
|Zhejiang Üniversitesi
|Çin
|4-
|Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Çin
|5-
|Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi
|Rusya Federasyonu
|6-
|Şangay Jiao Tong Üniversitesi
|Çin
|7-
|Fudan Üniversitesi
|Çin
|8-
|Ulusal Tayvan Üniversitesi
|Tayvan
|9-
|Nanjing Üniversitesi
|Çin
|10-
|Cape Town Üniversitesi
|Güney Afrika
TÜRKİYE İLK 10
|SIRALAMA
|ÜNİVERSİTE
|= 55
|Koç Üniversitesi
|= 75
|Bilkent Üniversitesi
|87
|Çankaya Üniversitesi
|= 100
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|121
|Hacettepe Üniversitesi
|= 124
|Boğaziçi Üniversitesi
|= 140
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|= 193
|İstanbul Üniversitesi
|201-250
|Anadolu Üniversitesi
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