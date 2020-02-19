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Eğitim
Büşra ATILGAN
Haber Giriş: 19.02.2020 - 18:08,Son Güncelleme:/

İlk 100’e Türkiye’den 5 üniversite

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, ‘2020 Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralaması’nı yayımladı. Sıralama, gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversiteleri kapsıyor.

İlk 100’e Türkiye’den 5 üniversite
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Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘2020 Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralaması’nı yayımladı. Sıralama, gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversiteleri kapsıyor. 509 Üniversitenin olduğu listeye Türkiye, 34 üniversiteyle girdi. Çin’den Tsinghua Üniversitesi’nin birinci olduğu sıralamada Türkiye’den ise ilk 100’de Sabancı, Koç, Bilkent, Çankaya, İstanbul Teknik üniversiteleri bulunuyor. Sıralamaya bakıldığında Çin, yedi üniversiteyle lider durumda.

İLK 10 ÜNİVERSİTE

SIRALAMAÜNİVERSİTEÜLKE
1-Tsinghua ÜniversitesiÇin
2-Pekin ÜniversitesiÇin
3-Zhejiang ÜniversitesiÇin
4-Çin Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiÇin
5-Lomonosov Moskova Devlet ÜniversitesiRusya Federasyonu
6-Şangay Jiao Tong ÜniversitesiÇin
7-Fudan ÜniversitesiÇin
8-Ulusal Tayvan ÜniversitesiTayvan
9-Nanjing ÜniversitesiÇin
10-Cape Town ÜniversitesiGüney Afrika

TÜRKİYE İLK 10

SIRALAMAÜNİVERSİTE
= 55Koç Üniversitesi
= 75Bilkent Üniversitesi
87Çankaya Üniversitesi
= 100İstanbul Teknik Üniversitesi
121Hacettepe Üniversitesi
= 124Boğaziçi Üniversitesi
= 140Orta Doğu Teknik Üniversitesi
= 193İstanbul Üniversitesi
201-250Anadolu Üniversitesi
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