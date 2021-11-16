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İlizyon nedir, ne anlama gelir? İlizyon ne demek? TDK sözlük anlamı..

#İlizyon#TDK#Kelime
İlizyon nedir, ne anlama gelir İlizyon ne demek TDK sözlük anlamı..

Yabancı dillerden dilimize geçmiş olan pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi de İlizyon kelimesidir. İlizyon kelimesinin ne anlama geldiği bu kelimeyi ilk defa duyanlar tarafından merak edilmektedir İlizyon kelimesinin anlamına dair pek çok yerde araştırma yapılmaktadır. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de İlizyon kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Peki, İlizyon nedir? İlizyonne anlama gelir? İlizyon ne demek? İlizyon TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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İlizyon kelimesinin tam olarak iki tane anlamı bulunmaktadır. Fransızcadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. İlizyon en çok kullanılan ve dilimize Fransızcadan geçmiş kelimelerden bir tanesidir. İlizyon gösterilerinden sıklıkla duymuş olduğumuz bir kelimedir.

 İlizyon Nedir?

 İlizyon kelimesinin ilk anlamı yanılsamadır. İlizyon kelimesinin ikinci anlamı ise gözbağı olarak nitelendirilmiştir.

 İlizyon Ne Anlama Gelir?

 İlizyon demek göz yanılsaması ve gözbağı demektir.

 İlizyon Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinden aktarılan bilgilere göre İlizyon kelimesinin iki adet anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı göz bağı olarak belirtilmiştir. TDK'ya göre bu kelimenin ikinci anlamı ise ruh bilimi yani göz yanılsaması olarak belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre bu iki anlam da isim olarak nitelendirilmektedir. Fransızca'dan geldiği de yine bu internet sitesinde belirtilmiştir. Fransızcadan "İllusion" kelimesinden türetildiği belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde aynı zamanda Türk işaret dili ile de gösteriş şekli vardır.

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