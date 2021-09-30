İlintilendirmek Ne Demek? İlintilendirmek kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Farklı anlamları ile beraber Türkçe içerisinde ilintilendirmek sözcüğü bulunmaktadır. Amaca uygun değişik yerlerde kullanırken, aynı zamanda birçok eserde ve kaynakta karşılaşılır.

İlintilendirmek Ne Demek?

Değişik anlamları doğrultusunda ilintilendirmek kelimesi Türkçede amacına uygun kullanılabilir.

- İki şey arasında ilgi ve ilişki durumu

- İnsan arasındaki bağı pekiştirmek ya da kurmak

Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber amaca uygun tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir.

İlintilendirmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Daha yaygın kullanım alanı ile beraber ilintilendirmek, iki şey arasında ilişki ve ilgi kurmak şeklinde öne çıkıyor.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime iki şey arasında bağ ve ilişki ile ilgili korumak biçiminde ifade edilmektedir. Bu anlama üzerinden amaca uygun farklı yerlerde değerlendirilebilir.