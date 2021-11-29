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İlim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İlim#Eş Anlamlısı
İlim kelimesinin eş anlamlısı nedir İlimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Taşımış olduğu anlam ile beraber ilim kelimesi günümüzde hala değerlendirilen bir sözcüktür. Aynı zamanda bu sözcüğünün karşılığı olarak bir eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Hatta bu kelime günlük yaşamda daha fazla öne çıkar ve kullanılır. Peki İlim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlmin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilen bilgiler.

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İlim kelimesi gelecek adına önemli sözcükler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Türkçede yerleşik şekilde günlük yaşamda kullanılır. Eski ve köklü bir kelime olması ile beraber taşınmış olduğu anlam ile eş anlamlı sözcüğü üzerinden de daha fazla öne çıkar.

 İlim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 İlim kelimesinin eş anlamlısı ‘bilim’ sözcüğü olarak öne çıkmaktadır. Bilimle ilgili herhangi bir durum söz konusu olduğu vakit bu iki kelime eş anlamlı şekilde amaca uygun farklı yerlerde değerlendirilebilir. Ancak özellikle Türkçede günlük yaşamda halk arasında bilim kelimesinin daha fazla öne çıktığını söylemek gerekmektedir.

 İlimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelimenin eş anlamlısı bilim olarak ifade edilir. Aynı zamanda tek başına da cümle içerisinde aynı anlama üzerinden farklı yerlerde kullanılabilir.

 ‘’Bir ülke bilime her zaman önem vermelidir.’’

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 ‘’Teknoloji ve geleceğin en önemli unsuru bilimdir.’’

 ‘’Bilimsel çalışmalar İnsanları her zaman geleceğe ulaştırır.’’

 Yukarıda verilen cümlelerde olduğu gibi hem bilim hem de ilim kelimeleri eş anlamlı şekilde farklı yerlerde kullanılabilir.

 

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