İlham veren öğretmenler

Pes etmeyen kahramanların hikâyelerine küresel salgın koşullarına rağmen ara verilmediğini anlatan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, şöyle konuştu:

“Dünya çapında çok zor, travmatik günlerden geçiyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde çocuklarımızın elini bırakmayan, eğitimin gücüyle bizleri ayakta tutan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Tüm kahraman öğretmenlerimizi temsilen seçtiğimiz üç eğitimcinin hikâyesi Türkiye’ye armağan olsun.”

O ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kendi Hikâyeni Yaz” sloganıyla hayata geçirilen projede bu yıl üç öğretmenin hikayesine yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği projede üç öğretmenin hikayesini onların sayesinde hayatları değişen öğrencileri anlattı.

Diyarbakır’ın Kumrucuk Köyü’nde kara tahta ve sıralardan oluşan bir sınıftan ibaret okulu bir yaşam, bilim ve sanat merkezine çeviren köy öğretmeni Hasan Kartal’ın hikayesini öğrencisi Azra Tosun aktarırken,

İzmir’de otizmli opera bölümü öğrencisi Recep Ege Altıncıoğlu, kendisini konservatuvara ve dünya birinciliğine taşıyan Müzik Öğretmeni Orçun Berrakçay’ı, İstanbul’da 20 yaş altı genç atletler 4x400 koşusunda Türkiye’ye ilk kez Avrupa şampiyonluğunu getiren milli sporcu Oğuzhan Kaya, kendisini keşfeden ve yetiştiren beden öğretmeni Samet Eğribel’i anlattı.