İlgi zamiri nedir ve nasıl bulunur? İlgi zamiri örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Cümle içerisinde en çok kullanılan ilgi zamirlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Onlarınki 2- Sizinki 3- Benimki

İlgi Zamiri Nedir ve Nasıl Bulunur?

İsim tamlamalarında, tamlananın yerini tutan ve aitlik bildiren zamirlere ilgi zamiri denir. İlgi zamiri eki olan ''ki'' olduğu için sıklıkla bağlaç olan ''ki'' ile karıştırılır. Bağlaç ve ilgi zamirini ayırt etmek için iki yöntem vardır.

1- Bağlaç olan ''ki'' ayrı yazılır:

Örnek: ''Büyük sözü dinlemiyor ki ben onunla daha önce defalarca konuştum.''

Yukarıdaki cümlede ''ki'' iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlaç olarak kullanılmıştır. Bu nedenle ''dinlemiyor'' fiilinden ayrı yazılması gerekir.

Örnek: ''Sizin evin balkonları çok geniş, bizimki daracık.''

Yukarıdaki cümlede ''ki'' eki ''balkon'' kelimesinin yerine kullanılmıştır.

Bizim evin - Bizimki

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Dil bilgisi kurallarına göre ilgi zamiri olan ''ki'' bitişik yazılır.

2- Sıfat olan ''ki'' de ilgi zamiri gibi birleşik yazılır.

Sıfat olan ''ki'', ismin bulunma hali olan -de -da ekleriyle birlikte kullanılır.

Örnek: ''Sendeki fazla kalemi bana verir misin?''

Sen + de + ki (Sıfat)

Örnek: ''Kalemtıraşını verir misin, benimki bozuldu.''

Ben + im + ki

İlgi Zamiri ile İlgili Örnek Cümleler

A- 1. TEKİL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Benimkiler senin yazdığın şiirlerin yanında çok sönük ve amatör kalıyor.

Benimkiler - Yazdığım Şiirler

2 Kim ne derse desin onun çektiği fotoğraflar benimkilerden kat be kat daha güzel.

Benimkilerden - Çektiğim Fotoğraflardan

B- 2. TEKİL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Benim sevgilim çok ihmalkâr seninki ise saat başı mesaj atıp seninle ilgileniyor.

Seninki - Senin Sevgilin

2- En sevdiğim küpelerimi hiçbir yerde bulamıyorum; bu akşam düğüne giderken seninkileri taksam sorun olur mu?

Seninkiler- Senin Küpelerin

C- 3. TEKİL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Senin mücadelende şevk ve azim var, onunkinde ise sadece üstün gelme arzusu...

Onunkinde - Onun mücadelesinde

2- Yazdığım kitap kısa kısa hikayelerden oluşuyor onunki ise denemelerden.

Onunki - Onun yazdığı kitap

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D- ÖZEL İSİMLERLE OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Ayşelerinki daha lüks görünüyor ama bizim oturduğumuz çok daha geniş.

Ayşelerinki - Ayşelerin oturduğu ev

2- Yaptığın hata insanlık halidir deyip görmezden gelinebilir ama Mustafa'nınki asla affedilemez.

Mustafa'nınki - Mustafa'nın yaptığı hata

3- Ankara'nın kışı çok sert geçer derler ama Çorlu'nunki çok daha betermiş

Çorlununki - Çorlu'nun kışı

4- Göz kalemini evde unuttuysan Selma'nınkini kullanabilirsin.

Selma'nınki - Selma'nın Göz Kalemi

E- 1. ÇOĞUL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Sizin arabayla yolculuk yapmak çok daha konforlu olur çünkü bizimki çok eski.

Bizimki - Bizim Araba

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2- Ablanla paylaştığınız oda ne kadar havadar, bizimki ise çok basık.

Bizimki - Bizim Oda

F- 2. ve 3. ÇOĞUL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLER

Örnek Cümleler:

1- Çağırdığımız taksi geldi, sizinki nerede kaldı acaba?

Sizinki - Çağırdığınız taksi

2- Bizim köpeğimiz golden, onlarınki buldog.

Onlarınki - Onların köpeği