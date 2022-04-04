İlgeç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlgeç Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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İlgeç, tek başına bir anlam ifade etmeyen ancak hemen her cümlede yer alan bir durumu anlatır. İlgeç kelimesi ile herkes mutlaka karşılaşmıştır ancak zamanla unutulabilir. Çünkü Türkçe derslerinde ilgeç kelimesini sıklıkla duyarız. Öğrencilerinde mutlaka ilgeç ve eş anlamlısının ne olduğunu bilmesinde yarar vardır.

İlgeç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İlgeç kelimesi, dil bilgisinde karşımıza bolca çıkar. Çünkü ilgeç aslında edat demektir. Yani ilgeç sözcüğünün eş anlamlısı da edattır. Bu nedenle çoğu cümlede ilgece yer verilir. Ama ilgeçler tek başına kullanıldığı zaman bir anlam ifade etmez. Tek başlarına bir anlamı yoktur.

İlgeç Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

İlgeç kelimesinin eş anlamlısı yani aynı anlama sahip olanı edat sözcüğüdür. İlgeç eş anlamı ile kullanılan örnek cümleler aşağıdaki gibidir;

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Bugün hoca sınıfta edatlar konusunu anlattı.

Edatlar konusu bu sene üniversite geçiş sınavında da soru olarak karşımıza çıktı.

Abimden edatlar konusunu bana anlatmasını rica ettim.

Annem edatlar konusuna benden daha fazla hakim.