İletişim Ve Tasarım Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

iletişim ve tasarım bölümü, özellikle son dönemlerde pek çok üniversitede yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerde yer almaya başladıktan itibaren öğrencilerin bu bölüme olan ilgisi de artmıştır. İletişim ve tasarım bölümü aslında insan kaynakları ve halkla ilişkiler bölümünün bir karışımı şeklindedir.

İletişim ve Tasarım Bölümü Nedir?

İletişim ve tasarım bölümü, üniversitelerin 4 yıllık lisans programları yürütüldüğü bölümlerden bir tanesidir. Genellikle evrensel bir şekilde iletişiminin bireyler ve dijital platformlar aracılığında yaygınlaşmasını sağlanır. Bu bölüm mezunlarının amacı ise genellikle medya, reklamcılık ve dijital platformlar üzerinden kişilerle iletişimin güçlenmesini sağlamaktır.

Bölüm mezunları özellikle reklamcılık ve medya alanlarında iş olanakları elde edebilirler. Bu alanlarda genellikle kişilere istenilen mesajı vermek için mesaj kaynaklarını tasarlarlar ve istenilen mesajın iletişim kaynakları yoluyla kişiye ulaşmasını amaçlarlar.

İletişim ve Tasarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim ve tasarım bölümü mezunları, genellikle dijital platformlarda kendilerini gösterebilmektedir. Bu sebeple öncelikle mezun olan kişiler tüm medya kurumlarında ve reklam ajanslarında görev alabilirler. Bu alanlarda genellikle web tasarımcılığı, sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve organize edilmesi şeklinde görevlerini devam ettirirler.

İletişim ve tasarım bölümü mezunları isterlerse özel bir şekilde de çalışabilirler. Genellikle kendi firmalarıyla reklam anlaşmaları yapıp tasarımlar sayesinde iş alanlarına genişletebilirler. Genel bakış açısı ile bakıldığında ise mezunlar daha çok dijital ortamlarda ve özel sektörlerde görev almaktadır.

İletişim ve Tasarım Bölümü Olan Üniversiteler

İletişim ve tasarım bölümü, ülkemizde farklı şehirlerde ve farklı üniversitelerde kontenjana sahip olan bölümlerden bir tanesidir. Ülkemizde bulunan üniversiteleri arasında hem devlet hem de vakıf üniversitelerine bu bölümleri görmek mümkündür. İletişim ve tasarım bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

- Başkent Üniversitesi,

- Antalya Akev Üniversitesi,

- Bahçeşehir Üniversitesi,

- Beykoz Üniversitesi,

- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,

- İstanbul Kültür Üniversitesi,

- Nişantaşı Üniversitesi,

- Yıldız Teknik Üniversitesi.

İletişim ve Tasarım bölümüne sahip olan üniversiteler genel olarak vakıf üniversiteleri içerisinde yer almaktadır. Fakat bu üniversitelerde burslu şekilde öğrenim görmek de mümkündür.

İletişim ve Tasarım Bölümü Dersleri

İletişim ve tasarım bölümü, 8 yarı yıl programı ile öğrenci kabul eden bölümlerden bir tanesidir. Yani bu bölümü tercih eden öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimine tabii tutulmaktadır. Mezun olmak için öğrencileri mutlaka ana dersleri alması gerekir. Bu bölüm içerisinde görülen ana dersler ise şunlardır;

- Sosyolojiye Giriş,

- Yeni Medya,

- Medya Ve Toplum,

- Görsel İletişim Tasarımı,

- İnternet Tasarımına Giriş,

- Medya Etiği,

- Sosyal Psikoloji,

- İktisadın Temel Kavramları,

- Etkileşimli Medya Tasarımı,

- Sosyal Bilimler İle İstatistik.

Bu derslerin haricinde iletişim ve tasarım bölümü içerisinde farklı seçmeli derslerde görülmektedir. Fakat öğrencilerin mezun olması için yukarıda sayılan ana derslerin tamamını alması gerekir.

İletişim ve Tasarım Bölümü İş İmkanları

İletişim ve tasarım bölümünden mezun olan kişilerin iş imkanları genellikle yazılım şirketlerinde ve reklam ajanslarındadır. Bu alanlarda genellikle medya kurumları ile kendisini geliştirebilen mezunlar web tasarımcılığı organizatörü ve iletişim uzmanı şeklinde görev alabilirler. Bunların haricinde bazı mezun bireyler kamu sektöründe de iş olanakları elde edebilir.

Kamu sektöründeki iş olanakları için öncelikle bazı sınavlara katılmak gerekir. Yani mezun olan kişiler doğrudan kamuda işe başlayamaz. Bunun için öncelikle kişinin kendisini kanıtlaması gerekir. Kamu sektöründeki iş olanakları için bazı kurumlarda KPSS şartı da aranmaktadır. Bu sınavı geçen kişiler kurumlarda iş fırsatı elde edebilir. İsteyen kişiler kendi özel ofisinde de iş imkanı sağlayabilir.