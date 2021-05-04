İletişim Nedir Ve Öğeleri Nelerdir? İletişim Türleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İletişim genel olarak bir alıcı ve bir göndericinin oluştuğu ulaşım ve anlaşma yöntemi olarak bilinmektedir. Bireylerin bu anlaşmaların her bir noktasında özen göstermelerinde fayda bulunmaktadır.

İletişim Nedir ve Öğeleri Nelerdir?

İletişim bugün hayatın hemen hemen her noktasında görülen ve oldukça önemli bir yöntem olmaktadır. Eğer bir ailede veya bir sistemde iletişim oldukça zayıf is muhtemelen başarısızlık ile karşı karşıya kalınması oldukça normal olmaktadır. Bu nedenle pek çok birey iletişim için çaba gösterebilmektedir.

Son yıllarda iletişimin pek çok yolu ortaya konulmuştur. Genellikle sözlü ve yazılı iletişim tercih edilmektedir. Fakat iletişimin pek çok farklı türleri kullanılırken de jest ve mimiklerde kullanılmaktadır. Jest ve mimikler neredeyse iletişimin çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sayede pek çok bireyin konuşması iletişimin ilk başmağını oluşturmaktadır.

İletişimin gerçeklemesi için her iki bireyde iletişim in temel prensiplerini bilmesi gerekir. İlk olarak iletişimin gerçekleşmesi için altın bir kural bulunmaktadır. Bu kural konuşma kişinin hiç bir şekilde dikkatini dağıtmadan karşıda ki insanı dinlemesi olmaktadır. Bu özelliğe dikkat edildiği zaman birçok açıdan iletişimin hallolması beklenebilir.

Ayrıca bireyler yüksek sesle değil daha çok alçak ses tonunda konuşması gerekir. Bu durumun da temel nedeni bireylerin rahatsız olma durumunu ortadan kaldırmak olmaktadır. Birey kendini en rahat hissettiği ve oldukça yumuşak bir ses tonu ile konuşmadır.

Eğer bireyin karışında karşı cinsten biri var ise erkek veya kadın rahatsız etmediğine emin olmalardı. Pek çok bireyin birinci alanı olarak bilinin e bir metre çapına girmemesi oldukça sağlıklıdır. Sürekli jest ve mimikleri hararetli konuşurmuş gibi davranır ise karşı tarafta oldukça olumsuz bir tavırım esmesi oldukça normal olmaktadır.

İletişimin en sağlıklı hali arada hiç bir etken madde olmadan dil ile gerçekleşen iletişim olmaktadır.

Bu iletişim türü sayesinde bireyler oldukça memnun olmaktadır. Ayrıca eğer karşıda olan birey işitme veya konuşma engeli var ise işaret dili oldukça mantıklı bir seçenek olmaktadır. Bireylerin sık sık konuşma ile ilgili problemleri olabilmektedir.

Bu problemlerin çözümü için dil ve konuşma terapistleri ile iletişime geçmelerinde fayda vardır. Son yıllarda il ve konuşma terapistlerine olan inanç bu alanda oldukça artmıştır. Ayrıca eğer bireyler işitme ve konuşma engeli var ve işaret dili hakkında bir bilgi sahibi değil ise kesinlikle çizim ve semboller oldukça sağlıklıdır. Çünkü bu durum bir tür karşıda ki insanı iletişime katmanın en sağlıklı yolu olarak bilinmektedir.

İletişim Türleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi Nedir?

İletişim türleri oldukça farklı ve çeşitli olabilmektedir. Birey bu iletişim türlerini öğrenmeden önce kesinlikle gerekli yatırımları kendine yapması gerekir. Bu saye de iletişimin daha gerçekçi ve sağlıklı olması sağlanmaktadır. Son yıllarda bireylerin iletişim türlerini kullanma oranı da oldukça artmıştır.

İlk olarak dille gerçekleştirilen iletişim bu iletişim türlerinin ve çeşitlerinin ilki olmaktadır. Devamında, ikinci olarak en sık kullanılan jest ve mimikler gelmektedir. Son olarak da iletişim türleri arasında resim, sembol veya çizgi kullanımı gelmektedir. Bu sayede oldukça mantıklı ve oldukça uygun bir iletişim yolu yapılabilmektedir.