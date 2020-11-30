İletişim Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bölümdeki bazı dersler Halkla İlişkiler ve Radyo Tv Sinema bölümlerinin ders içerikleriyle benzerlik gösterir. İletişim Bilimlerinin diğer bölümlerden farkı, bu bölümde iletişim kuramlarının bilimsel ve metodolojik olarak ele alınmasıdır.

İletişim Bilimleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Akademik ve kurumsal derslerin ağırlıklı olduğu İletişim Bilimleri bölümünde, yazılı ve görsel medyanın analizi sosyal bilimlerden faydalanılarak yapılır. Zorunlu dersler arasında antropoloji, sanat tarihi ve psikoloji gibi sosyal bilim dersleri yer almaktadır.

İletişim Bilimleri Nedir?

İletişim bilgileri, bireylerin, toplulukların ve kitlelerin kendi içerisinde ve birbirleriyle olan iletişimini inceleyen çok yönlü bir disiplindir.

İletişim Bilimleri Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün amacı, yazılı ve görsel medya unsurlarını sosyolojik, psikolojik ve kültürel açıdan tahlil etmektir. Elde edilen sonuçların ışığında yeni iletişim modelleri ve kuramları geliştirilir. İletişim sorunlarına çözüm getirmek de iletişim bilimleri bölümünün temel amaçları arasında yer almaktadır.

İletişim Bilimleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim Bilimleri bölümünden mezun olan kişiler birçok farklı sektörde çalışabilir. Bu sektörlerin başında sinema geliyor. Bölüm mezunları senaristlik, yönetmenlik, sanat yönetmenliği ve kreatif direktörlük yapabilir.

İletişim Bilimleri Kaç Yıllıktır?

İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. İsteyenler daha sonra Halkla İlişkiler ya da Gazetecilik bölümlerinde yüksek lisans yapabilir.

İletişim Bilimleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için öncelikli olarak lisede sözel bölümü seçmek gerekiyor. Bunun dışında okumayı ve araştırmayı seven, sözlü ve yazılı kültür alanında kendisini geliştirmiş kişilerin İletişim Bilimleri alanında başarılı olma ihtimali oldukça yüksektir. Öğrenciler bölümü seçmeden önce hangi alanda uzmanlaşmak istediklerine karar vermelidir.

İletişim Bilimleri Öğretimi İngilizce midir?

İletişim Bilimleri öğretimi Türkçedir. Bununla birlikte ders programında İngilizce konuşma ve yazma dersleri yer almaktadır.

İletişim Bilimleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İletişim Bilimleri sözel puan türü ile öğrenci almaktadır.

İletişim Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Bilişim Teknolojileri

Temel Fotoğrafçılık

İletişim Kuramları

Bireylerarası İletişim

Sosyolojiye Giriş

3.ve 4. Dönem Dersleri

Felsefeye Giriş

İletişim Tarihi

Sözlü Anlatım

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

Örgütsel İletişim

5- v 6. Dönem Dersleri

Görsel Okuryazarlık

Kitle İletişim Kuramları

Kamusal Konuşma

İletişim Felsefesi

Gazeteciliğe Giriş

Halkla İlişkilere Giriş

7.ve 8. Dönem Dersleri

Radyo Televizyon ve Sinemanın Temel Kavramları

Yaratıcılık ve Sorun Çözme

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Yeni Medya

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

İletişim Bilimleri bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:

İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Değişme

Akademik İngilizce

Mobil İletişim Teknolojileri

Sayısal Görüntü Düzenleme

Duygusal Zeka ve İletişim

İletişimde Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları

İletişim Bilimleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İletişim Bilimleri bölümünün iş olanakları oldukça geniştir. Bölümden mezun olanlar televizyon kanallarında iş bulabilir. Ulusal ve yerel kanalları yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:

1- Post prodüksiyon departmanında uygulayıcı yapımcı

2- Reji

3- İş zekası uzmanı

4- Yayın yönetmeni

5- Program müdürü

6- Yayın teknolojileri uzmanı

7- Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

8- Konuk koordinatörü

9- SEO Müdürü

10- Saha teknik müdürü

11- Araştırmacı gazeteci

Bunun dışında İletişim Bilimleri bölümünden mezun olanlar reklam ajanslarında, yayınevlerinde ve gazetelerde de iş bulabilir. Bu kurumlarda yapabilecekleri işler ise şunlardır:

1- Metin yazarı

2- İçerik editörü

3- Sosyal medya uzmanı

4- Reklam yazarı

5- Köşe yazarı

6- Video editörü

7- Reklam koordinatörü

8- Fotoğrafçı

9- Dijital reklam uzmanı

10- Teknik müdür

11- Kurumsal İletişim Danışmanı

İletişim Bilimleri Çalışma Alanları Nelerdir?

İletişim Bilimlerinin çalışma alanları 5 ana başlıkta toplanır

1- Televizyon

2- Gazete

3- Radyo

4- Reklam

5- Sinema

Bununla birlikte pedagojik formasyon eğitimi alan kişiler iletişim bilimleri alanında eğitim verebilir.

İletişim Bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İletişim Bilimleri bölüm olan üniversiteler: Hacettepe Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi.