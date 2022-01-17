İle bağlacı nedir, nasıl kullanılır ve büyük mü yazılır? İle bağlacı örnekleri ile konu anlatımı

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İle bağlacı, hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde oldukça fazla kullanılmakta olan bağlaçlardan birisi olarak bilinmektedir. Bağlaçların kendi başlarına kullanılmaları bir şey ifade etmese bile kelime gruplarını birbirlerine bağlamak gibi önemli görevleri bulunmaktadır. İle bağlacı da dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir bağlaç olarak ifade edilebilir.

İle Bağlacı Nedir, Nasıl Kullanılır ve Büyük mü Yazılır?

Bağlaçlar; anlamca ilgili tümceleri, kavramları, önermeleri ya da görevdeş sözcükleri birbirine bağlayan sözcük türü olarak tanımlanmaktadırlar. Dil bilgisi kuralları içerisinde birçok farklı bağlacın bulunduğunu söylemek mümkündür. İle bağlacı da bu bağlaçlardan birisi olarak ifade edilebilir. İle bağlacı birbiri ile yakın anlamda olan kelimeleri ve eş anlamlı kelimeleri birbirine bağlayan bir bağlaç olarak bilinmektedir. İle bağlacı ve edatı tek başına kullanamaz. Ancak cümlelerde sıklıkla kullanıldıklarını söylemek de mümkündür. Genel olarak ''ile'', ''ve'' kelimeleri aynı görevde kullanılsalar bile her zaman birbirlerinin yerine kullanılamazlar.

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İle bağlacı, edat olan ile ve zarf yapan ile den farklı görevde kullanılmaktadır. İle bağlacının cümleleri birbirine bağlamak gibi bir özelliği bulunmamaktadır. Sadece aynı görevdeki kelimeleri birbirine bağladığını söylemek mümkündür. Cümle içerisinde ile bağlacının küçük harfle yazılması gerekmektedir. Bir başlık yazılırken sadece baş harflerinin büyük yazılması durumunda ile bağlacının baş harfi de büyük yazılmaktadır. Cümle içerisinde kullanılmakta olan ile bağlacı ise küçük harflerle yazılmaktadır.

İle Bağlacı Örnekleri ile Konu Anlatımı

İle bağlacı cümlelerde sıklıkla kullanılmakta olan bir bağlaç olarak bilinmektedir. Bağlaçlar kendi başlarına kullanılamazlar. Cümle içerisindeki sözcükleri birbirine bağlamak için kullanıldıklarını söylemek mümkündür. Bağlaçların aynı zamanda edatlar gibi tek başına kullanıldıkları zaman bir anlamlarının bulunmadığı da bilinmektedir. Aynı zamanda ile bağlacının cümlede (-le / -la) şeklinde de yazılabildiğini ifade etmek mümkündür. İle bağlacı aynı zamanda ve bağlacı ile oldukça fazla benzerlik göstermektedir.

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Ve bağlacı ve ile bağlacı karşılaştırıldığı zaman ile bağlacının kullanım alanının daha kısıtlı olduğunu söylemek mümkündür. İle bağlacı genel olarak aynı görevdeki kelimeleri birbirine bağlama amacıyla kullanılırlar. Üstelik ile sözcüğünün hem bağlaç hem de edat olarak kullanılabilmesi mümkündür. Cümle içerisinde bulunan ile sözcüğünün edat mı yoksa bağlaç mı olduğunu anlamak için ise cümleden ile sözcüğünü çıkararak yerine ve getirmek gerekmektedir. Eğer ve sözcüğü geldiğinde anlam bozulmuyorsa ile sözcüğünün bağlaç olduğunu söylemek mümkündür.

İle bağlacının cümlelerde benzer görevlere sahip sözcükleri bağlamak için kullanıldıklarını söylemek mümkündür. İle bağlacının cümlelerde ve bağlacı kadar yaygın kullanılmadığını söylemek de mümkündür. Buna rağmen dilimizde en fazla kullanılan bağlaçlardan birisi olarak ifade edilebilir. İle bağlacının kullanımı ayırmak için ise cümlede yerine ve bağlacını getirerek deneme yapmak mümkün olmaktadır.

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İle Bağlacı Örnek Cümleler

Annem ile babam aramıza yarın katılacak.

Domates ile biber menemen yapmak için gereklidir.

Kalem ile kağıt olmadan resim çizemezsin.

Kumanda ile televizyon birbirlerine bağlı değiller.

Okumayı en fazla sevdiği iki tür şiir ile romandır.

Tüm gün iş ile ev arasında mekik dokuyor.

Mutfak ile salon arasında bir halı kullanmak gerekiyor.

Kahve ile çay aynı anda içilmez.