İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün koronavirüs testi pozitif çıktı
Aydın’ın İncirliova ilçesi Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan’ın gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışkan’ın yatırılıp, tedavisine başlandı.
İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini altı yıldır sürdüren Mustafa Çalışkan, gribal hastalık nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çalışkan’ın yatışı yapılı, tedavisine başlandı. Çalışkan’ın eşi ve üç çocuğu da evde karantina altına alındı. İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli, Çalışkan ile temaslı olan personellerin de testleri yapıldı. Daha önce de Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un testi pozitif çıkmış, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
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