MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleriİlahiyat ve matematikte hiç yer kalmadı
GeriEğitim İlahiyat ve matematikte hiç yer kalmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

İlahiyat ve matematikte hiç yer kalmadı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
İlahiyat ve matematikte hiç yer kalmadı
-Sonuçlar açıklandıktan sonra doğru alternatifleri görmek için mutlaka uzman desteği alın.
-Hem bu dönemde hem de tercih döneminde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların mutlaka YÖK veya ÖSYM sitesinden doğruluğunu teyit edin. Bu dönemler bilgi kirliliğinin en fazla olduğu dönemler.
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim Kurulumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı. Her 100 adaydan 80'i üniversiteli oldu. Peki, adaylar en çok hangi bölüme ilgi gösterdi? Kontenjanı fazla olmasına rağmen tam doluluk oranına yakın programlar neler? Eğitimci Salim Ünsal, bu verileri derledi. Kontenjanı yüksek olan tıp programlarının büyük çoğunluğu doldu. Ama ilahiyat ve matematikte hiç yer kalmadı. Önlisansta da kontenjanı yüksek olmasına rağmen bilgisayar programcılığı bölümlerinde çok az sayıda boşluk kaldı. İşte adayların ilgi gösterdiği bölümler.

LİSANSTA TIPTAN VAZGEÇİLMEDİ

Kontenjan sayısı fazla olup yine de en yüksek yerleştirme sağlanan lisans bölümlerinin başında tıp geliyor. 16 bin 804 olan kontenjanda sadece 45 boş kaldı. Diğer tüm kontenjanlar doldu. 15 bin 212 kontenjana sahip ilahiyat programlarında da hiç boş yer kalmadı. Programlar yüzde 100 doluluğa erişti. 14 bin 284 boş kontenjanı bulunan hemşirelik programlarında ise sadece bir kontenjan boş kaldı. 10 bin 226 kontenjanı olan psikoloji bölümlerinin yüzde 98'i doldu. Sadece 193 kontenjan boş kaldı. Maliye programlarının toplam kontenjan sayısı 5 bin 605 ilken bu bölümlerde doluluk oranı yüzde 99 oldu. 37 kontenjan boş kaldı. 5 bin 426 olan beslenme ve diyetetik programlarında ise 51 kontenjan boş kalırken, yüzde 99'luk bir doluluk sağlandı. Kontenjanı 5 bin 245 olan matematik programlarının tamamı doldu.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANSIN GÖZDESİ

Önlisans bölümlerinde kontenjanı fazla olduğu halde adayların ilgisi nedeniyle neredeyse tamamı dolan programların başında bilgisayar programcılığı geldi. 14 bin 638 kontenjana 14 bin 479 aday yerleşti. Yüzde 98'lik bir doluluk sağlandı. Kontenjanı 13 bin 6 olan ilk ve acil yardım programlarında ise 61 kontenjan boş kalırken yüzde 99'un üzerinde bir doluluk görüldü. Toplam kontenjanı 7 bin 408 olan tıbbi görüntüleme teknikleri programlarında doluluk oranı yüzde 98 oldu. Anestezi programlarında ise 7 bin 129 kontenjanın 7 bin 50'si doldu. 5 bin 654 kontenjana sahip yaşlı bakımı programlarında 74 kontenjan boş kaldı. Kontenjanı 4 bin 72 olan laborant ve veteriner sağlık programlarında ise 8 boş kontenjan kalırken doluluk yüzde 99'un üzerinde gerçekleşti.


LİSANS PROGRAMLARINDA İLGİ GÖREN 10 BÖLÜM


Program                          Kontenjan         Yerleşme            Boş kontenjan  Doluluk oranı (yüzde)
Tıp                                         16.804                   16.759                        45                  99.7
İlahiyat                                   15.212                   15.212                         0                  100
Hemşirelik                              14.284                  14.283                          1                  100
Psikoloji                                 10.226                   10.033                        193                98.1
Maliye                                     5.605                     5.568                          37                 99.3
Beslenme ve diyetetik             5.426                     5.375                          51                 99.1
Matematik                               5.245                     5.245                            0                 100
Okul öncesi öğretmenliği         5.196                     5.154                           42                99.2
Fizyoterapist ve rehabilitasyon 5.216                    5.127                           89                98.3
İngilizce öğretmenliği                5.080                    4.999                           81                98.4
             


ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA İLGİ GÖREN 10 BÖLÜM


Program                          Kontenjan         Yerleşme            Boş kontenjan  Doluluk oranı (yüzde)
Bilgisayar programcılığı         14.638               14.479                              159        98.9
İlk ve acil yardım                    13.006               12.945                               61          99.5
Tıbbi görüntüleme teknikleri     7.408                7.289                               119        98.4
Anestezi                                   7.129                7.050                                79          98.9
Yaşlı bakım                               5.654                5.580                               74          98.7
Laborant ve veteriner sağlık      4.072                4.064                               8            99.8
Harita ve kadastro                     3.963                3.896                                67          98.3
Otomotiv teknolojisi                    2.953               2.902                                51          98.3
Özel güvenlik ve koruma            2.727              2.690                                 37          98.6
Eczane hizmetleri                        2.651              2.629                                 22          99.2


BARAJIN 170'E ÇEKİLMESİ TERCİH YAPAN SAYISINI ARTTIRDI
Bu yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih etme hakkı kazanmak için gerekli 180 barajı 170'e çekilmişti. Ünsal, barajın etkisiyle ilgili şunları söylüyor:
"Barajın 170'e çekilmesi tercih sayısını arttırdı. Geçen yıla oranla daha az sayıda öğrenci sınava girmesine rağmen barajı geçen aday sayısı arttığı için tercih bildiriminde bulunan aday sayısı geçen yıla göre 40 bin arttı. Ama taban puanlar itibariyle baktığımızda 170, 180 puan arası adayların girebileceği çok fazla program yok. Barajı geçen aday sayısında artış olsa da bu rakamın tercih sonuçlarına ciddi etkisi olmadı.”

 

False
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle