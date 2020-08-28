İlahiyat ve matematikte hiç yer kalmadı

-Sonuçlar açıklandıktan sonra doğru alternatifleri görmek için mutlaka uzman desteği alın.

-Hem bu dönemde hem de tercih döneminde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların mutlaka YÖK veya ÖSYM sitesinden doğruluğunu teyit edin. Bu dönemler bilgi kirliliğinin en fazla olduğu dönemler.



LİSANSTA TIPTAN VAZGEÇİLMEDİ

Kontenjan sayısı fazla olup yine de en yüksek yerleştirme sağlanan lisans bölümlerinin başında tıp geliyor. 16 bin 804 olan kontenjanda sadece 45 boş kaldı. Diğer tüm kontenjanlar doldu. 15 bin 212 kontenjana sahip ilahiyat programlarında da hiç boş yer kalmadı. Programlar yüzde 100 doluluğa erişti. 14 bin 284 boş kontenjanı bulunan hemşirelik programlarında ise sadece bir kontenjan boş kaldı. 10 bin 226 kontenjanı olan psikoloji bölümlerinin yüzde 98'i doldu. Sadece 193 kontenjan boş kaldı. Maliye programlarının toplam kontenjan sayısı 5 bin 605 ilken bu bölümlerde doluluk oranı yüzde 99 oldu. 37 kontenjan boş kaldı. 5 bin 426 olan beslenme ve diyetetik programlarında ise 51 kontenjan boş kalırken, yüzde 99'luk bir doluluk sağlandı. Kontenjanı 5 bin 245 olan matematik programlarının tamamı doldu.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANSIN GÖZDESİ

Önlisans bölümlerinde kontenjanı fazla olduğu halde adayların ilgisi nedeniyle neredeyse tamamı dolan programların başında bilgisayar programcılığı geldi. 14 bin 638 kontenjana 14 bin 479 aday yerleşti. Yüzde 98'lik bir doluluk sağlandı. Kontenjanı 13 bin 6 olan ilk ve acil yardım programlarında ise 61 kontenjan boş kalırken yüzde 99'un üzerinde bir doluluk görüldü. Toplam kontenjanı 7 bin 408 olan tıbbi görüntüleme teknikleri programlarında doluluk oranı yüzde 98 oldu. Anestezi programlarında ise 7 bin 129 kontenjanın 7 bin 50'si doldu. 5 bin 654 kontenjana sahip yaşlı bakımı programlarında 74 kontenjan boş kaldı. Kontenjanı 4 bin 72 olan laborant ve veteriner sağlık programlarında ise 8 boş kontenjan kalırken doluluk yüzde 99'un üzerinde gerçekleşti.



LİSANS PROGRAMLARINDA İLGİ GÖREN 10 BÖLÜM



Program Kontenjan Yerleşme Boş kontenjan Doluluk oranı (yüzde)

Tıp 16.804 16.759 45 99.7

İlahiyat 15.212 15.212 0 100

Hemşirelik 14.284 14.283 1 100

Psikoloji 10.226 10.033 193 98.1

Maliye 5.605 5.568 37 99.3

Beslenme ve diyetetik 5.426 5.375 51 99.1

Matematik 5.245 5.245 0 100

Okul öncesi öğretmenliği 5.196 5.154 42 99.2

Fizyoterapist ve rehabilitasyon 5.216 5.127 89 98.3

İngilizce öğretmenliği 5.080 4.999 81 98.4





ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA İLGİ GÖREN 10 BÖLÜM



Program Kontenjan Yerleşme Boş kontenjan Doluluk oranı (yüzde)

Bilgisayar programcılığı 14.638 14.479 159 98.9

İlk ve acil yardım 13.006 12.945 61 99.5

Tıbbi görüntüleme teknikleri 7.408 7.289 119 98.4

Anestezi 7.129 7.050 79 98.9

Yaşlı bakım 5.654 5.580 74 98.7

Laborant ve veteriner sağlık 4.072 4.064 8 99.8

Harita ve kadastro 3.963 3.896 67 98.3

Otomotiv teknolojisi 2.953 2.902 51 98.3

Özel güvenlik ve koruma 2.727 2.690 37 98.6

Eczane hizmetleri 2.651 2.629 22 99.2



BARAJIN 170'E ÇEKİLMESİ TERCİH YAPAN SAYISINI ARTTIRDI

Bu yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih etme hakkı kazanmak için gerekli 180 barajı 170'e çekilmişti. Ünsal, barajın etkisiyle ilgili şunları söylüyor:

"Barajın 170'e çekilmesi tercih sayısını arttırdı. Geçen yıla oranla daha az sayıda öğrenci sınava girmesine rağmen barajı geçen aday sayısı arttığı için tercih bildiriminde bulunan aday sayısı geçen yıla göre 40 bin arttı. Ama taban puanlar itibariyle baktığımızda 170, 180 puan arası adayların girebileceği çok fazla program yok. Barajı geçen aday sayısında artış olsa da bu rakamın tercih sonuçlarına ciddi etkisi olmadı.”