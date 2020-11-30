İlahiyat Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İlahiyat bölümü İslam dininin oldukça geniş bir kapsam ile ele alındığı akademik bir disiplin olarak bilinir. Bu bölümde ise din farklı şekillerde ele alınır.

İlahiyat Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İlahiyat Bölümü İslamiyet dinini geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Buna göre dinin tüm gerektirdikleri de farklı felsefeler ile ele alınır. Bu bölümde İslam dinine psikolojik, sistematik ve felsefi bakış açıları ile bakılır. İnsanların inanç deneyimleri ve dinin gerektirdikleri de bu bölümde incelenmektedir.

İlahiyat Nedir?

İlahiyat, İslam dininin geniş kapsamlı olarak ele alındığı akademik bir disiplin olarak bilinir. İlahiyat ile birlikte İslam dininin insanlar üzerinde etkileri de ele alınır. İlahiyat okuyanlar dinin anlamı ve gerektirdikleri ile ilgili zorlayıcı soruların sorulması demektir.

İlahiyat Bölümünün Amacı Nedir?

İlahiyat bölümünün amacı bu alanda çalışacak bilgili ve donanımlı ilahiyatçıları yetiştirmektir. Bu nedenle ilahiyat bölümünde verilen eğitimin kalitesi çok önemlidir. Bu bölümde aynı zamanda farklı dinler ile bilgiler verilerek dengeli bir şekilde karşılaştırma da yapılabilir.

İlahiyat Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerdeki ilahiyat bölümlerinden mezun olanlar için oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler İslam dini hakkında insanları bilgilendirirler. Dinler arasındaki bağları ve özellikleri de açıklarlar. Aynı zamanda ilahiyat mezunları kariyerlerine de bu şekilde devam ederler.

İlahiyat Kaç Yıllıktır?

İlahiyat bölümü üniversitelerdeki ilahiyat fakültelerine bağlıdır. Bu bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bazı üniversitelerde ise öğrenciler istedikleri takdirde hazırlık eğitimi de alabilirler. Böylelikle böyle zamanlarda eğitim süresi ise 5 yıl olarak belirlenir.

İlahiyat Okumak İçin Ne Gereklidir?

İlahiyat bölümünde okumak isteyen kişilerin meraklı ve okumayı seven bir yapısı olmalıdır. Disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler bu meslekte oldukça başarılı olabilirler. İslam dinine hakim ve bu din hakkında önemli çıkarımlarda bulunmak isteyen kişilerin meraklı bir kişiliğe sahip olması da çok önem taşır.

İlahiyat Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde bazı üniversitelerde öğretim dili İngilizcedir. Aynı zamanda bazı üniversitelerde de öğretim dili Arapça olarak belirlenmiştir. Özellikle Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erbakan Üniversitesinde öğretim dili Arapça olarak belirlenmiştir. Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğretim dili İngilizcedir. Diğer üniversitelerdeki ilahiyat fakültesinde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

İlahiyat Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki ilahiyat bölümleri sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin üniversite sınavında Türkçe ve Sosyal Bilimler sorularını çözmeleri gerekir. Dolayısı ile bu soruları çözen ve yüksek puan alan kişiler ilahiyat bölümünü tercih edebilirler.

İlahiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki ilahiyat bölümlerinin tefsir tarihi, hadis tarihi, kuran okuma ve tecvid, İslam inanç esasları, Türk İslam sanatlar tarihi ve din sosyolojisi gibi dersleri bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bölümde okuyan kişiler sin psikolojisi, sistematik kelam, İslam ahlak esasları ve felsefesi, çağdaş İslam hukuku gibi dersleri alırlar.

İlahiyat Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İlahiyat bölümünün iş imkanları ve olanakları da oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler çoğunlukla devlet sektöründe çalışırlar. Aynı zamanda özel sektörde de çalışma imkanları bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İlahiyat bölümünden mezun olan kişiler için pek çok iş imkanı bulunur. Özellikle bu kişiler din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapabilirler. Aynı zamanda imam, vaiz, müftü ve diyanet memuru olarak da görev yaparlar.

İlahiyat Çalışma Alanları Nelerdir?

İlahiyat bölümü mezunları çoğunlukla camilerde imam ve vaiz olarak çalışabilirler. Aynı zamanda diyanette de memuriyetler yapabilirler. Devlet sektöründe çalışmak isteyen kişiler öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girerler. Buradan aldıkları puan ile istedikleri alana yerleşirler.

İlahiyat Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde ilahiyat bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler Gaziantep Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini tercih edebilirler.