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İl milli eğitim müdürlüklerine atamalar

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#İl Milli Eğitim#Müdür
İl milli eğitim müdürlüklerine atamalar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 10:17

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim müdürleri görevden alındı. Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya, Edirne, Bolu, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Şırnak, Çanakkale, Şanlıurfa, Tekirdağ, Balıkesir ve Gümüşhane’ye ise yeni il müdürleri atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre görevden alınan il milli eğitim müdürleri şöyle:
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı,
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek,
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt,
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz,
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı.

YENİ ATAMALAR
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararda 15 ile yeni il milli eğitim müdürü ataması yapıldı. Bu iller ve atanan isimler de şöyle sıralanıyor:
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca,
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş,
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen,
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş,
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz,
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Öncü,
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar,
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak,
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur,
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta,
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Asım Sultanoğlu,
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir,
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan.

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#Resmi Gazete#İl Milli Eğitim#Müdür

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