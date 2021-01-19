İl içi tayinde gözler 29 Ocak’ta

2021 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22-26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama işlemleri 29 Ocak'ta sonuçlandırılacak. Çok sayıda öğretmeni ilgilendiren mazerete bağlı yer değiştirme kararını uzun süredir bekleyen öğretmenler var. Özellikle 'il içi özür grubu' öğretmenleri, yaşadıkları ilçe ile görevli oldukları okulun uzak olmasından yakınıyor. “Maaşımızın yarısı yol parasına gidiyor. Daha da zoru aynı ilde ama ayrı evlerde yaşayan aileler var” diyen öğretmenler dertlerini şöyle dile getirdi:

“İl dışı ve il içinden pek çok öğretmen aile, sağlık ve can güvenliği sebebiyle bu tayinlere başvuruyor. Ancak hizmet puanlarına bakılmaksızın il dışından tayin isteyenlere öncelik tanınıyor. Bu şekilde il dışı özür grubundan gelen öğretmenlerle halihazırda dolu olan kadrolar iyice dolduğu için aynı şehirde eşiyle farklı ilçelerde çalışmak zorunda olan öğretmenlere sıra gelmiyor. Bu şekilde çalışan çok sayıda öğretmen var.”