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Haber Giriş: 20.07.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

İl içi ihtiyaç listesi açıklanan iller 2020: Kontenjana göre il içi öğretmen ihtiyaç listesi

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İl içi ihtiyaç listesi açıklanan iller 2020: Kontenjana göre il içi öğretmen ihtiyaç listesi
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İl içi yer değiştirme tayin başvurusu sürecinde büyük önem arz eden ihtiyaç listesi, bazı il müdürlükleri tarafından yayımlandı. Kontenjan bilgilerine göre başvurularını gerçekleştirecek olan binlerce öğretmen, il içi yer değiştirme ihtiyaç listeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan il içi kontenjan listesi 2020 hakkında detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı il içi atama başvurusu için süreç başladı. İl içi öğretmen ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilebilecek olan il içi yer değiştirme işlemi, atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre kabul görecek. Kontenjan bilgilerine göre başvuruları alan il müdürlükleri, ihtiyaç listesini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, MEB il içi ihtiyaç listesini yayımlayan kurumlar hangileri? İşte, o kurumların listesi ve detaylı bilgiler

İl 

İL İÇİ KONTENJANLARI AÇIKLANAN İLLER 2020

01

ADANA il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

02

Adıyaman il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

03

Afyon il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

04

Ağrı il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

05

Amasya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

06

Ankara MEM İçin TIKLAYINIZ

07

Antalya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

08

Artvin il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

09

Aydın il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

10

Balıkesir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

11

Bilecik il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

12

Bingöl il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

13

Bitlis il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

14

Bolu il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

15

Burdur il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

16

Bursa il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

17

Çanakkale il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

18

Çankırı il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

19

Çorum il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

20

Denizli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

21

Diyarbakır il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

22

Edirne il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

23

Elazığ il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

24

Erzincan il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

25

Erzurum il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

26

Eskişehir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

27

Gaziantep il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

28

Giresun il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

29

Gümüşhane il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

30

Hakkari il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

31

Hatay il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

32

Isparta il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

33

İçel(Mersin) il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

34

 İstanbul il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

35

 İzmir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

36

Kars il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

37

Kastamonu il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

38

Kayseri il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

39

Kırklareli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

40

Kırşehir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

41

Kocaeli  il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

42

Konya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

43

Kütahya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

44

Malatya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

45

Manisa il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

46

K.maraş il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

47

Mardin il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

48

Muğla il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

49

Muş  il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

50

Nevşehir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

51

Niğde il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

52

Ordu il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

53

Rize il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ    

54

Sakarya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

55

Samsun il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

56

Siirt il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

57

Sinop il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

58

Sivas il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

59

Tekirdağ  il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

60

Tokat il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

61

Trabzon il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

62

Tunceli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

63

Şanlıurfa il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

64

Uşak il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

65

Van il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

66

Yozgat il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

67

Zonguldak  il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

68

Aksaray il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

69

Bayburt il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

70

Karaman il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

71

Kırıkkale il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

72

Batman il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

73

Şırnak il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

74

Bartın il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

75

Ardahan il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

76

Iğdır il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

77

Yalova il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

78

Karabük il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

79

Kilis il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

80

Osmaniye il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

81

Düzce  il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

A. Başvuru Şartları
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.

B. Başvuru
1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri,
birlikte değerlendirilecektir.

Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,
(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)
5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

D. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde, Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler
1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2020 tarihinde üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar
1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
1. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
2. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.
4. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

G. Atamalar
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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