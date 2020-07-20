İl içi ihtiyaç listesi açıklanan iller 2020: Kontenjana göre il içi öğretmen ihtiyaç listesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı il içi atama başvurusu için süreç başladı. İl içi öğretmen ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilebilecek olan il içi yer değiştirme işlemi, atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre kabul görecek. Kontenjan bilgilerine göre başvuruları alan il müdürlükleri, ihtiyaç listesini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, MEB il içi ihtiyaç listesini yayımlayan kurumlar hangileri? İşte, o kurumların listesi ve detaylı bilgiler

İl İL İÇİ KONTENJANLARI AÇIKLANAN İLLER 2020 01 ADANA il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 02 Adıyaman il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 03 Afyon il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 04 Ağrı il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 05 Amasya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 06 Ankara MEM İçin TIKLAYINIZ 07 Antalya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 08 Artvin il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 09 Aydın il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 10 Balıkesir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 11 Bilecik il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 12 Bingöl il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 13 Bitlis il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 14 Bolu il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 15 Burdur il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 16 Bursa il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 17 Çanakkale il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 18 Çankırı il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 19 Çorum il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 20 Denizli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 21 Diyarbakır il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 22 Edirne il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 23 Elazığ il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 24 Erzincan il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 25 Erzurum il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 26 Eskişehir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 27 Gaziantep il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 28 Giresun il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 29 Gümüşhane il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 30 Hakkari il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 31 Hatay il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 32 Isparta il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 33 İçel(Mersin) il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 34 İstanbul il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 35 İzmir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 36 Kars il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 37 Kastamonu il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 38 Kayseri il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 39 Kırklareli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 40 Kırşehir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 41 Kocaeli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 42 Konya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 43 Kütahya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 44 Malatya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 45 Manisa il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 46 K.maraş il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 47 Mardin il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 48 Muğla il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 49 Muş il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 50 Nevşehir il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 51 Niğde il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 52 Ordu il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 53 Rize il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 54 Sakarya il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 55 Samsun il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 56 Siirt il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 57 Sinop il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 58 Sivas il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 59 Tekirdağ il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 60 Tokat il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 61 Trabzon il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 62 Tunceli il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 63 Şanlıurfa il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 64 Uşak il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 65 Van il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 66 Yozgat il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 67 Zonguldak il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 68 Aksaray il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 69 Bayburt il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 70 Karaman il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 71 Kırıkkale il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 72 Batman il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 73 Şırnak il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 74 Bartın il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 75 Ardahan il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 76 Iğdır il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 77 Yalova il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 78 Karabük il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 79 Kilis il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 80 Osmaniye il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ 81 Düzce il içi İhtiyaç listesi için TIKLAYINIZ

A. Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

şartları aranacaktır.

B. Başvuru

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.



7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler

1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,

2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri,

birlikte değerlendirilecektir.



Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,

(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)

5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,

6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,

üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

D. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde, Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler

1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2020 tarihinde üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar

1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.



F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

1. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

2. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

4. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

G. Atamalar

1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.