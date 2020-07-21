İl içi ihtiyaç listesi açıklanan iller 2020: Kontenjana göre il içi öğretmen ihtiyaç listesi (21 TEMMUZ)
Öğretmenlerin il içi ihtiyaç listesi pek çok ilde yayımlandı. İl içi yer değiştirme tayin başvurusu sürecinde büyük önem arz eden ihtiyaç listesi, bazı il müdürlükleri tarafından yayımlandı. Kontenjan bilgilerine göre başvurularını gerçekleştirecek olan binlerce öğretmen, il içi yer değiştirme ihtiyaç listeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan il içi kontenjan listesi 2020 hakkında detaylı bilgiler...
İl içi ihtiyaç listesi açıklanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı il içi atama başvurusu için süreç başladı. İl içi öğretmen ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilebilecek olan il içi yer değiştirme işlemi, atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre kabul görecek. Kontenjan bilgilerine göre başvuruları alan il müdürlükleri, ihtiyaç listesini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, MEB il içi ihtiyaç listesini yayımlayan kurumlar hangileri? İşte, o kurumların listesi ve detaylı bilgiler
İl
İL İÇİ KONTENJANLARI AÇIKLAYAN İLLER 2020
01
ADANA il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
02
Adıyaman il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
03
Afyon il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
04
Ağrı il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
05
Amasya il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
06
Ankara MEM İçin TIKLAYINIZ
07
Antalya il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
08
Artvin il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
09
Aydın il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
10
Balıkesir il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
11
Bilecik il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
12
Bingöl il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
13
Bitlis il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
14
Bolu il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
15
Burdur il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
16
Bursa il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
17
Çanakkale il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
18
Çankırı il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
19
Çorum il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
20
Denizli il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
21
Diyarbakır il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
22
Edirne il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
23
Elazığ il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
24
Erzincan il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
25
Erzurum il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
26
Eskişehir il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
27
Gaziantep il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
28
Giresun il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
29
Gümüşhane il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
30
Hakkari il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
31
Hatay il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
32
Isparta il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
33
İçel(Mersin) il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
34
İstanbul il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
35
İzmir il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
36
Kars il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
37
Kastamonu il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
38
Kayseri il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
39
Kırklareli il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
40
Kırşehir il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
41
Kocaeli il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
42
Konya il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
43
Kütahya il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
44
Malatya il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
45
Manisa il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
46
K.maraş il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
47
Mardin il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
48
Muğla il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
49
Muş il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
50
Nevşehir il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
51
Niğde il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
52
Ordu il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
53
Rize il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
54
Sakarya il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
55
Samsun il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
56
Siirt il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
57
Sinop il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
58
Sivas il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
59
Tekirdağ il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
60
Tokat il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
61
Trabzon il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
62
Tunceli il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
63
Şanlıurfa il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
64
Uşak il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
65
Van il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
66
Yozgat il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
67
Zonguldak il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
68
Aksaray il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
69
Bayburt il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
70
Karaman il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
71
Kırıkkale il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
72
Batman il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
73
Şırnak il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
74
Bartın il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
75
Ardahan il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
76
Iğdır il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
77
Yalova il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
78
Karabük il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
79
Kilis il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
80
Osmaniye il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
81
Düzce il içi ihtiyaç listesi için TIKLAYINIZ
A. Başvuru Şartları
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.
B. Başvuru
1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri,
birlikte değerlendirilecektir.
Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,
(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)
5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
D. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde, Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler
1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2020 tarihinde üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar
1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
1. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
2. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.
4. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.
G. Atamalar
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
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