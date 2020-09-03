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HaberlerEğitim Haberleri‘İl Emri’ bekleyen öğretmenlerin ataması yapıldı
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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

‘İl Emri’ bekleyen öğretmenlerin ataması yapıldı

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‘İl Emri’ bekleyen öğretmenlerin ataması yapıldı
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MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası atama başvuruları sonucu atamaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2020 Yaz Tatili  Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ataması yapıldı.

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