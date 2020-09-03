‘İl Emri’ bekleyen öğretmenlerin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ataması yapıldı.