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İktisap etmek ne demek, ne anlama gelir? İktisap etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İktisap Etmek#TDK#Kelime
İktisap etmek ne demek, ne anlama gelir İktisap etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen iktisap kelimesi, ''kesb'' sözcüğünden türetilmiştir. Kesb, kazanmak, anlamına gelirken, iktisap sözcüğü de kâr elde etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşırıya kaçmamak ve tasarruf etmek anlamına gelen iktisat ile birlikte kullanılır. İktisap Etmek ne demek, ne anlama gelir? İktisap Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı merak edilen tüm detayları derledik.

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İktisap Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kazanmak 2- Kazanç elde etmek 3- Nemalanmak 4- Kâra geçmek 5- Edinmek

 İktisap Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14.yüzyılda literatüre giren iktisap etmek kazanım ve edinim anlamına gelir. Bu kelime hem maddi hem de manevi şeyler için kullanılır. Örneğin,

 iktisab-ı ilm, yeni bilgiler öğrenmek, ilmini arttırmak anlamına gelir. İktisab-ı tecrübe ise deneyim kazanmak demektir.

 İktisap Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Arapça kökenli birçok sözcük ile ''etmek'' yardımcı fiili bir arada kullanılır. Bu kelimelerden bazıları bitişik yazılır. Örneğin: Hissetmek, Kaybetmek, Zemmetmek. Dil bilgisi kurallarına göre ''etmek'' fiiliyle oluşturulan bazı sözcüklerin ayrı yazılması gerekir. İktisap Etmek sözcüğünün ayrı yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

 İktisap Etmek - Doğru

 İktisapetmek - Yanlış

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 İktisap Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- İktisap ettiğin ilmi doğru yerlerde kullanmazsan yarardan çok zarar getirir.

 2- İktisap ettiğim parayla yeni bir mağaza açacağım.

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#İktisap Etmek#TDK#Kelime

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