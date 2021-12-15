İktisap etmek ne demek, ne anlama gelir? İktisap etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İktisap Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kazanmak 2- Kazanç elde etmek 3- Nemalanmak 4- Kâra geçmek 5- Edinmek

İktisap Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14.yüzyılda literatüre giren iktisap etmek kazanım ve edinim anlamına gelir. Bu kelime hem maddi hem de manevi şeyler için kullanılır. Örneğin,

iktisab-ı ilm, yeni bilgiler öğrenmek, ilmini arttırmak anlamına gelir. İktisab-ı tecrübe ise deneyim kazanmak demektir.

İktisap Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Arapça kökenli birçok sözcük ile ''etmek'' yardımcı fiili bir arada kullanılır. Bu kelimelerden bazıları bitişik yazılır. Örneğin: Hissetmek, Kaybetmek, Zemmetmek. Dil bilgisi kurallarına göre ''etmek'' fiiliyle oluşturulan bazı sözcüklerin ayrı yazılması gerekir. İktisap Etmek sözcüğünün ayrı yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

İktisap Etmek - Doğru

İktisapetmek - Yanlış

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İktisap Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İktisap ettiğin ilmi doğru yerlerde kullanmazsan yarardan çok zarar getirir.

2- İktisap ettiğim parayla yeni bir mağaza açacağım.