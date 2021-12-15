İktisap etmek ne demek, ne anlama gelir? İktisap etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

İktisap Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Kazanmak 2- Kazanç elde etmek 3- Nemalanmak 4- Kâra geçmek 5- Edinmek
İktisap Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
14.yüzyılda literatüre giren iktisap etmek kazanım ve edinim anlamına gelir. Bu kelime hem maddi hem de manevi şeyler için kullanılır. Örneğin,
iktisab-ı ilm, yeni bilgiler öğrenmek, ilmini arttırmak anlamına gelir. İktisab-ı tecrübe ise deneyim kazanmak demektir.
İktisap Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Arapça kökenli birçok sözcük ile ''etmek'' yardımcı fiili bir arada kullanılır. Bu kelimelerden bazıları bitişik yazılır. Örneğin: Hissetmek, Kaybetmek, Zemmetmek. Dil bilgisi kurallarına göre ''etmek'' fiiliyle oluşturulan bazı sözcüklerin ayrı yazılması gerekir. İktisap Etmek sözcüğünün ayrı yazılan kelimeler arasında yer alıyor.
İktisap Etmek - Doğru
İktisapetmek - Yanlış
İktisap Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- İktisap ettiğin ilmi doğru yerlerde kullanmazsan yarardan çok zarar getirir.
2- İktisap ettiğim parayla yeni bir mağaza açacağım.