İkraz ne demek, ne anlama gelir? İkraz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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İkraz kelimesi tarihte bilinen ilk defa Atebet-ül Hakayık (1300 yılı öncesi) eserinde yer almış durumdadır. Buna göre oldukça uzun yıllardan buyana kullanıla gelen kelimelerden biri olma özelliği barındırmaktadır.

İkraz Ne Demek?

İkraz sözcüğü Türkçe dilinde "taksitle geri ödenmek üzere borç verme" demektir. Bu sözcük Arapça qrḍ kökünden gelmekte olan iqrāḍ "taksitle geri ödenmek üzere borç verme" kelimesinden alıntıdır.

İkraz Ne Anlama Gelir?

İkraz kelimesi, Arapça bir sözcük olup Arapça qarḍ "kemirme, kırpma, faizle borçlanma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mastarıdır. Bu doğrultuda Türkçede "taksitle geri ödenmek üzere borç verme" anlamına gelmektedir.

TDKKelimesinin TDK Sözlük Anlamı

İlk defa olarak duyulan ya da sık olarak duyulduğu halde ne anlama geldiği konusunda Türkçe dil bilgisine uygun olarak bir kelimenin anlamını öğrenmek isteyenler öncelikle bu kelimenin TDK'ya göre sözlük anlamını araştırmaktadır. Bu kapsamda Arapça kökenli bir sözcük olma niteliğine sahip durumda olan "ikraz " kelimesinin TDK'ya göre çok fazla insan tarafından merak edilmekte olan anlamı şu şekildedir:

- Borç ya da ödünç verme.