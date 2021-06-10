İkon Nedir Ve Nasıl Yapılır? Bilgisayarda İnternet Üzerinden Kolay İkon Yapma Sitesi Örnekleri

İkonlar neredeyse sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak ne kadar sıklıkla kullanılıyor olursa olsun birçok kişi ikon kavramının ne olduğu hususunda yeterli bir bilgiye sahip nitelikte olmayabilmektedir. Bu durum neticesinde de ikon konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısı önemli ölçüde artış göstermektedir.

İkon Nedir ve Nasıl Yapılır?

İkon; bilgisayarlar ve web dünyası içerisinde bir hayli sıklıkla kullanılmakta olan ve herhangi bir şeyi görsel olarak ifade etmeye yardımcı nitelik barındırmakta olan görüntü dosyalarına verilen isimdir. Bilgisayarların içerisinde çok daha güçlü bir ara yüz için kullanılmakta olan ikonlar web siteleri üzerinden de ziyaretçilere aradıklarını bulmayı çok daha kolaylaştırmak ve daha çarpıcı bir tasarım örneği sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bir kullanıcı kendisine ikonlar yapmak istediğinde ve bu işi sıfırdan yapmak istiyor ise son derece gelişmiş olan bir görsel editör kullanımına ihtiyaç duyacaktır.(CorelDraw benzeri ya da Photoshop ) İkon yapmak isteyen kişinin ihtiyaç duyacağı bir diğer unsur ise gelişmiş bir tasarımcı yönüne sahip olmaktır.

İkonlar sahip oldukları genel yapıları bakımından küçük sembollerden meydana geldiğinden dolayı özellikle küçük çalışmalar konusunda kişinin kendisini yetiştirmesi ve internette yer alan derslerden yararlanması gerekecektir. Bir kullanıcının kendi ikonlarını yapmasına yardımcı olan programları kullanarak da hazır şablon formunda bulunmakta olan ikonları renklendirebilir ve şeklini değiştirmek suretiyle özelleştirebilme olanağı söz konusudur.

İkon oluşturmak için kullanılabilecek bir program arayanlar için önemli bir alternatifin varlığı söz konusudur. Bu alternatif ise hemen hemen herkes tarafından bilinen paint programıdır. Paint programında ikon yapmak için ise atmanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bunlar sırasıyla şu şekildedir:

- İlk olarak ikon yapmak istediğiniz resmi paint programıyla birlikte açın.

-Sonrasında sırasıyla Dosya>Farklı Kaydet veya File>Save As deyin.

-Dosya türü olarak ise *.bmp 24-bit resmi seçmeniz gerekir.

-Dosyayı da "dosya adı.ico" biçiminde adlandırarak kaydedin. Paint üzerinden ıkon yapma işlemini yapmak bu kadar basit olmaktadır.

Bilgisayarda İnternet Üzerinden Kolay Ikon Yapma Sitesi Örnekleri

Logo tasarlamak zaman zaman insanların gözünde büyüyebilmekte ancak bilgisayarda internet üzerinden kolay ikon yapma olanağı sağlayan çevrim içi siteler bulunmaktadır. Bu siteler sayesinde çok fazla zahmete girmeden birbirinden çarpıcı ikonlar oluşturabilirsiniz.

Bilindiği üzere bir ıkon tasarımı yapılırken baya bir zorluk çekilme durumu söz konusudur. Bu süreci kolaylaştıracak niteliğe sahip olan ve bilgisayar üzerinden kolay ıkon yapma siteleri bulunuyor. Bu sitelere örnek olarak gösterilebilecekler arasında ilk sırayı İcon Finder.com almaktadır. Bu site ıkon tasarımı yapmak isteyenler tarafından en fazla tercih edilenlerden biri olmaktadır. Bu site üzerinde premium iconlarda mevcuttur. İconFinder.com sitesi üzerinden ücretsiz iconları bulmak da mümkün olmaktadır.

Bilgisayarda internet üzerinden kolay ıkon yapma sitesi arayanlar için bir diğer seçenek ise favicon-generator.org web sitesi olmaktadır. Favicons ayrıca favori simgeler, URL simgeleri ve internet sitesi simgesi olarak da bilinmektedirler. Bunlar oldukça küçük olan simgelerdir (çoğunlukla 16×16 ya da 32×32) ve tarayıcı sekmeleri üzerinde ve yer imlerinde web sitenizin URL’sinin yanında görüntülenerek sitenizi ziyaret edenlerin web sitenizi açık sekmelerinde tanımalarını kolaylaştırıcı bir unsur oluşturur.Bu anlamda ıkon yapmak için favicon-generator.org en iyi örnekler arasında yerini almaktadır.