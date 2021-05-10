İklim Nedir Ve İklim Tipleri Nelerdir?

Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda gözlemlenebilen farklı olayların bir açıklamasıdır . Hava durumu sıcaklık, yağış, bulutluluk, rüzgar, güneş ışığı vb. ile belirlenir.

İklim Nedir?

Güneş radyasyonu, atmosferik ve okyanus sirkülasyonları, rahatlama, küresel etkileşimler, iklimlerin ortak özelliklere sahip büyük gruplara dağılımına yol açar. Ana sınıflandırmalar genellikle yaklaşık on iklim türünü birbirinden ayırır.

Zaman ısı veya soğuk, berrak veya bulutlu kuruyana veya nem, rüzgar veya sakin sonuçlanan, belirli bir zamanda bir bölgede baskın atmosferik durumdur. İklim, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından tarif edildiği gibi atmosfer durumunun değişkenlerin uzun süreli istatistiği ile karakterize belirli bir bölgede hava, özetidir. Ilıman bölgelerde kıştan ilkbahara, yaz ve sonbahara geçiş, tropikal bölgelerde nemden kuraklığa geçiş gibi mevsimsel değişiklikler de iklimin bir parçasıdır.

İklim, jeolojik materyallerin değiştirilmesi ve organik maddenin ayrıştırılması veya korunması yoluyla bitki ve hayvanların dağılımında ve toprak oluşumunda önemli bir rol oynar.

İklim Tipleri Nelerdir?

Gezegenimizin iklim milyonlarca yıl boyunca destek yaşama istikrarlı yeterince olmakla beraber, iklim olduğunu dinamik ve tabi değişikliği. Fosillerin sağladığı veriler ve ağaç halkalarının çapı, deniz canlılarının büyüme hızları ve fosil polenlerin ortaya çıkardığı bitki örtüsü türleri gibi diğer göstergeler.

Ekvator iklimi sürekli sıcak ve nemlidir. Sıcaklık 24 ila 32 0 C, nem 70 ila 90 p arasındadır. 100, yağış miktarı 1.500 ila 2.500 mm / yıl arasında, bazen bazı bölgelerde çok daha fazla. Yüksek sıcaklıklar, alınan büyük miktarda güneş enerjisinden kaynaklanmaktadır. Yağış, ormanların yüksek nem, ısı ve buharlaşma-terlemesinden gelir ve bu da büyük bulut kütlelerinin oluşmasına neden olur.

Tropikal iklim, ekvator ve kurak iklimler arasında orta düzeydedir. Biri kuru, diğeri yağışlı (en az üç ila dört ay süren), yıl boyunca sabit sıcaklıkla (ortalama sıcaklık nadiren 18 0 C'nin altında) iki mevsim ile işaretlenmiştir. Bu iklim aynı zamanda doğu rüzgarları, ticaret rüzgarları ile de karakterizedir.