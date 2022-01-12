İklim elemanları nelerdir? Maddeler halinde iklim elemanlarının isimleri ve açıklamaları

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İklim elemanları denildiği zaman anlaşılması gereken iklimi meydana getiren elemanlar olarak bilinmektedir. İklim elemanlarını dört farklı unsurun meydana getirdiğini söylemek mümkündür. İklim elemanları iklim oluşumunda görevli olan elemanlar olarak bilinmektedir.

İklim Elemanları Nelerdir?

İklim elemanlarının çeşitli oranlarda birleşmesine bağlı olarak bir bölgenin iklimi meydana gelmektedir. İklim elemanlarının iklimi oluşturan atmosferik özelliklere sahip olduklarını söylemek de mümkündür. İklim elemanları denildiği zaman; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış anlaşılmalıdır. Bu dört olayın belirli düzeylerde birleşmelerine bağlı olarak iklimin meydana geldiğini söylemek mümkündür. İklim elemanları, iklimin oluşumundan sorumlu olan elemanlar olarak da ifade edilebilir.

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Maddeler Halinde İklim Elemanlarının İsimleri ve Açıklamaları

İklimlerin oluşumunda iklim elemanları rol almaktadır. Bir bölgede iklim elemanlarının hangi oranda katkı sağladığı o bölgenin iklimini belirlemektedir. İklim elemanları dört farklı unsurdan meydana gelmektedir.

Sıcaklık: İklimin belirlenmesinde rol oynayan etkenlerden birisi olarak ifade edilebilir. Yeryüzünde sıcaklıkların yıl boyunca değişime uğrayacağını söylemek mümkündür. Sıcaklık iklim elemanları arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sıcaklığın yıl boyunca sürekli olarak değişim göstermesi, diğer iklim elemanlarını da doğrudan etkilemektedir. Bu sebepten dolayı da iklimin temel elemanını sıcaklık olarak ifade etmek doğru olacaktır. Aynı zamanda yeryüzünün farklı bölgelerinde sıcaklık da farklılık göstermektedir. Sıcaklığın dağılışı ise çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Basınç: İklim elemanlarından birisi de basınç olarak bilinmektedir. Dünyanın etrafının atmosfer tabakasıyla çevrili olduğu bilinmektedir. Atmosfer tabakası ise çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Atmosfer basıncı; yerçekiminden kaynaklı olarak atmosferi meydana getiren gazların yeryüzüne bir kuvvet uygulaması sonucu meydana gelmektedir. İklim elemanlarından birisi olan sıcaklıkta olduğu gibi basınçta da zamana ve yere göre bir takım farklılıklar olduğunu söylemek mümkündür.

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Rüzgarlar: İklim elemanlarından üçüncüsü olarak ise rüzgarlar sayılabilir. Rüzgarlar basınç farklarından kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Rüzgarlar yatay hava hareketleri olarak da bilinmektedir. Rüzgarların hareketi yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olmaktadır.

Nem ve Yağış: İklim elemanlarından sonuncusu ise nem ve yağış olarak bilinmektedir. Sıcaklığa bağlı olarak suyun sıvı, katı veya gaz halinde bulunduğu bilinmektedir. Su buharı olarak da ifade edilebilen nem, havada gaz halinde bulunduğu için havayla karışır. Bu durumda ise görünmesi mümkün olmamaktadır. Atmosferde bulunan su buharı miktarının ise çok düşük olduğu bilinmektedir. Buharlaşma ve terleme sonucunda su buharının oluştuğu bilinmektedir. Suyun hal değişimi ile birlikte yeryüzünde yer değiştirmesi ise su döngüsü olarak bilinmektedir.

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İklim Elemanları Hakkında

İklim elemanları, coğrafi koşulları etkilemekte olan bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda iklim elemanlarının yaşam etkinliklerini de doğrudan etkilediğini söylemek mümkündür. İklim elemanlarının her biri birbirini etkileyen bir özelliğe sahiptir. Yeryüzünde sıcaklığın dağılımını etkileyen çeşitli faktörlerin bulunduğunu söylemek mümkündür. İklim elemanları coğrafyayı doğrudan etkilemektedir. İklim elemanları ise sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış olarak bilinmektedir. İklim elemanlarının hepsinin belirli oranlarla bir araya gelmesi ise iklimleri oluşturmaktadır. İklim ve hava durumu terimleri ise çoğu zaman aynı manaya gelecek şekilde kullanılsa bile birbirinden farklı kavramlar olduğu bilinmelidir. İklimler bölgelere göre farklılık göstermektedir. Her bölgenin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır.