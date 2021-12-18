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İklim değişikliğini müfredata girdi

#Milli Eğitim Bakanlığ#İklim Değişikliği#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İklim değişikliğini müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda iki kademede seçmeli ‘çevre eğitimi’ dersinin, gelecek yıldan itibaren üç kademede ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ adı altında uygulanmasına karar verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı. Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ‘Sıfır Atık Projesi’nin yürütüldüğünü hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak. Öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek.”

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#Milli Eğitim Bakanlığ#İklim Değişikliği#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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