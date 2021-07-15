İklim değişikliği nedir ve nasıl önlenir? İklim değişikliği nedenleri ve sonuçları

İklim değişikliği, dünyayı etkisi altına alan durumlar arasındadır. Küresel ısınmaların iklim değişikliklerine yol açtığı belirtilmiştir. Afetleri de tetikleyen bir durumdur.

İklim Değişikliği Nedir ve Nasıl Önlenir?

İklim değişikliği canlıların çok büyük kısmını yok edebilir. İklim sistemleri, kara yüzeyi, atmosfer, buz ve okyanuslar canlıları içerisinde barındıran bir sistemdir. Sistem içerisinde bazı nedenlerden dolayı değişiklikler gözlemlenir. Dış zorlanmalar ve volkanik patlamalar farklı değişimlere yol açarak dünyayı etkisi altına alır. İklim değişikliği doğada yer alan canlıların tüm yaşantısını etkileyebilir. Normal şartlarda oluşan tüm durumların zıt olarak değişmesine neden olur.

Dünya üzerinde bulunan canlılar farklı iklimlerle karşılaşarak beslenme ve yaşam konusunda sorunlar yaşayabilir. Yaşanan iklim değişiklikleri canlıların etkilenebileceği bir durumdur. Canlıların doğası bozulduğunda, onların yaşam gücünü etkiler. Canlılar hayatlarına standart olarak devam edebilmesi için iklimlerin sürekli olarak değişmemesi gerekir.

İklimlerin farklı şekillerde değişmesi, canlıların yaşantısını zorlayacaktır. Canlılar yaşanan iklim değişikliği nedeniyle yaşamını sürdüremiyor. İklim değişikliğinin önlenebilmesi için yapılabilecek birçok durum bulunuyor. Kişiler iklim değişikliğini önlemek adına yapılabilecek tüm hamleleri merak ederek araştırabiliyor. İklim değişikliğinin önlenebilmesi adına yapılacak bazı işlemler şu şekildedir;

Evlerde kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaklarda kullanılması

Enerjileri daha verimli kullanmak ve daha az kaynak tüketmek

Bitkili beslenmek

Gıda israflarını en aza indirmek

Geri dönüşebilir malzemelerin tamamının tekrar kullanılmasını sağlamak

Fosil yakıt ve petrol içeren ürünlerin kullanılmaması

İklim Değişikliği Nedenleri ve Sonuçları

İklim değişikliğine yol açabilen birçok durum bulunuyor. Özellikle güneşten gelen radyasyonunda oluşabilecek tüm değişimler, iklim değişikliklerine neden oluyor. Sera gazları da pek çok bilim insanına göre iklim değişikliklerine yol açıyor. Su buharı, metan ve karbondioksit sera gazları başlığı altında ele alınıyor. Sera gazlarında oluşan artışlar, atmosferden uzaya yansıyan ışınların daha az olmasına ve buradaki enerjinin gezegen içerisinde hapsolmasına sebep oluyor. Yaşanan durumlar küresel ısınmanın da sebepleri arasında bulunuyor.

Tarım, artan sera gazı emisyonlarının en önemli sebepleri arasındadır. Besi alanlarının oluşturulması adına kesilen ağaçlar ve toprakların ilaçlanması iklim değişikliklerine neden oluyor. Bu durumların önüne geçebilmek adına ekolojik tarım faaliyetlerinin sürekli olarak desteklenmesi gerekir. Sadece elektrik ve ulaşım için tercih edilen fosil yakıtlar iklim değişikliklerini çok hızlandırır. Toplu taşımayı, endüstri alanını ve gündelik hayat içinde normal olarak adlandırılan birçok şey belirlenen kategoriler içerisinde yer alır.

İklim değişikliklerinin sonuçlarında birçok durumla karşı karşıya kalınabiliyor. En fark edilebilir durum ise, tabi ki hava durumunda yaşanan değişikliklerdir. Şiddetli hava koşullarının beklenmeyen veya aniden yaşanması iklim değişikliklerinin sonucunda oluşur. Yaşanan iklim değişiklikleri ekonomik anlamda tüm ülkeleri zor bir süreç içine dahil edebiliyor. İklim değişikliğinin başlıca etkileri şu şekilde sıralanabilir;

Kuvvetli kasırga

Sıcak hava dalgası

Kuraklıklar

Sel felaketleri

Deniz seviyelerinde aşırı yükselme

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı etkisine altına alarak birçok olumsuz durumu beraberinde getiriyor. Bilim adına çalışan kişiler, küresel ısınmanın dünya üzerinde çok büyük felaketlere yol açacağını söylüyor. İklim değişikliğinin yaşanması yaşanabilecek afet olaylarının artmasına neden oluyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı genel anlamda bir artış gösteriyor. Özellikle sera gazının çok tercih edilmesi, küresel iklim değişikliklerinin oluşumuna neden oluyor.