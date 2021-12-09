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İklim değişikliği müfredata girecek

#Emine Erdoğan#Mahmut Özer#COVID-19
İklim değişikliği müfredata girecek

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu’nun kütüphanesinin açılışı yapıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Açılışta iklim değişikliği konusunun müfredata gireceği belirtildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını iklim değişikliğinin müfredata ders olarak alınacağını söyledi. İki haftalık ara tatilde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgilendirme yapılacağını, çevre bilincine öğretmenlerden başlayacaklarını ve daha sonra ders şeklinde müfredata koyacaklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de iklim ve çevre konusunda eğitim alanında uzun vadeli bir çalışma planlandığını açıkladı.

MESLEK LİSELERİNDEN HIZLI ANTİJEN KİTİ
Açılışta konuşan Emine Erdoğan ise meslek liselerinde yeni tip COVID-19’a yönelik hızlı antijen kit uygulaması geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı. Uygulama hakkında bilgi veren Bakan Özer şöyle konuştu: “Bilim Kurulu onayını aldıktan sonra tedrici bir şekilde okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması için hazırlık içindeyiz. Bunun için antijen kitlerinin yaygın olarak kullanılması gerekiyor. Bu yöntem PCR gibi herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın tükürükten 15 dakika içerisinde sonuç verecek. Testi bu şekilde kolayca uygulayıp güvenli ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk olarak okul öncesinden başlayacağız."

İklim değişikliği müfredata girecek
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’da devam eden Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını suya bıraktı.

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#Emine Erdoğan#Mahmut Özer#COVID-19

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