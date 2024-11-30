İklim aktivisti Seren’e İngiltere’den ödül: En Başarılı İlham Veren Kadın

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İngiltere’deki Britanya She Inspires Vakfı toplumsal katkı sağlayan, değişim yaratma gücüne sahip kadınları 10 yıldır 17 farklı kategoride ödüllendiriyor. Seren Anaçoğlu, 2019 yılından bu yana iklim krizine karşı mücadelede aktif bir rol üstleniyor. Kabataş Erkek Lisesi’nde (K.E.L) okuduğu dönemde, Türkiye’nin ilk lise düzeyindeki iklim konferansını düzenledi ve okulun çevre kulübüne liderlik etti. TED konuşmalarında yer aldı ve İstanbul’un ilk çevre temalı TEDx konferansını düzenledi. Türkiye’de iklim krizine dair farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarıyla Avrupa’nın ilk genç ‘Avrupa Komisyonu İklim Elçisi’ unvanını aldı. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi’nde burslu hukuk öğrencisi olarak öğrenim hayatına devam eden Anaçoğlu, çevresel sürdürülebilirlik, insan hakları ve çevre hukuku alanlarında çalışmalar yapıyor. Ayrıca, kadın hakları ve çevre politikalarının kesişim noktalarında projeler üretiyor. Bu alanlardaki çalışmaları sonucu binlerce aday arasından önce 6 finalist arasına seçilen daha sonra Manchester’da düzenlenen törende ‘Genç Başarılılar’ kategorisinde İlham Veren Kadınlar Ödülü’nü alan Seren, çalışmalarını ve elde ettiği başarıyı şöyle anlatıyor:

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“GELECEKTEN ENDİŞE DUYANLARA İLHAM KAYNAĞI”

Bu ödülü kazanmamın beni mutlu etmesinin yanında pek çok kadına da daha adil, sürdürülebilir ve eşit bir dünyaya ulaşma yolundaki çabaları için ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Başvuru sürecinde motivasyon mektubu ve çalışmalarımı gönderdim. Avrupa Komisyonu İklim Elçisi olduğumdan ve beni buraya götüren projelerden bahsettim. 100’den fazla etkinlikte konuşmacı olduğumu ilettim. Sonra benimle 5 dakika sunum 5 dakika soru cevap şeklinde bir mülakat yaptılar. Bu ödül kadınların eşit olduğu bir dünya konusunda çalışmalar için bana bir motivasyon kaynağı oldu. Ödülü çevre sorunları nedeniyle kendi geleceğinden endişe duyan tüm insanlara da ilham kaynağı olması için bir armağan olarak görüyorum. Bu prestijli ödül, doğru yolda olduğumun ispatı diye düşünüyorum.

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Kabataş Erkek Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarımda çevre kulüp başkanlığı yaptığım günlerden beri çevre konusuna kafa yoruyorum. Türkiye’de ilk çevre konferansını düzenledim. Plastik kullanımını azaltma ve insanları sürdürülebilirliğe yöneltmek konusunda farklı çalışmalar gerçekleştirdim. Lise bittikten sonra yurt dışında Florida Teknoloji Enstitüsü gibi üniversitelerden kabul almıştım. Ancak ben Türkiye’de kalıp çevre konusunda burada bir şeyleri değiştirmek için çabalamaya karar verdim. Hukuk bölümünü de bu yüzden seçtim. Türkiye’nin iklim politikaları üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Çevre hukuku alanında uzmanlaşmak istiyorum. Örneğin bir fabrikanın atıklarının tespit edilmesi, çevreye verdiği zararın kanıtlanması gerektiğinde çevre hukuku avukatları devreye gidiyor. İstanbul’da yeteri kadar bu konuda çalışan avukat yok. Bu konuda önde gelen kişilerden biri olmak istiyorum.

ÖĞRENCİLERE İKLİM ADALETİ ATÖLYELERİ

Hukuk fakültesi öğrencisi olarak iklim krizi ve çevre hukuku üzerine okulları gezip atölyeler düzenliyorum. Robert Lisesi, kendi okulum olan K.E.L, üniversiteler ve farklı STK’larda öğrencilerle buluşuyorum. Hepimiz iklim krizinden etkileniyoruz ve bu etkileri de hayatımızda somut şekilde görebiliyoruz. İklim krizinin insan haklarına etkisi ve ihlal boyutu ile ilgileniyorum. Böyle değerlendirdiğimizde hangi mecralara başvurabileceğimizi, hangi sözleşmelerden yararlanabileceğimizi hem lise hem de üniversite öğrencilerine anlatıyorum. Gelecekte de iklim adaleti ve insan hakları ekseninde yenilikçi projeler üretmeyi hedefliyorum.

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SHE INSPIRES AWARD NEDİR?

She Inspires Awards, kadınların topluma katkılarını ve değişim yaratma gücünü yerel ve küresel düzeyde değerlendirerek ödüllendiren ve ilham veren hikayeleri gelecek nesillere aktararak cinsiyet eşitliği yolunda kadın liderliğini güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir platform. Vakfın 10. yılına özel olarak gerçekleştirilen törende 17 farklı kategori ve 3 özel ödül sahiplerini buldu. Seren Anaçoğlu, ‘Genç Başarılılar’ kategorisinde ilham veren kadın ödülünü alan ilk Türk genci oldu.