İklab nedir, nasıl okunur? İklab örnekleri

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Kurallar hem okuyucunun dinleyicinin ruhuna dokunan doğru telaffuzu hem de bilginin içerikle bütünleşik sunumu açısından önemlidir. Kur'an-ı Kerim, Tecvid'in belli kurallarına göre okunmalıdır.

İklab Nedir?

Kalp kökünden türetilmiş ve sözlükte "dön, dön, ters çevir" anlamına gelen iklâb, bâ (ب) harfinden önce gelen sessiz bir rahibenin veya Tanvi'nin idgamsız olarak "mîm"e dönüşmesi demektir. tecvid terimi. Bu durumda sessiz nûn veya tanvin, saf mim (maklûb mim) olarak telaffuz edilir (örneğin من بعد ⟵ مم بعد ، سميع بصير ⟵ سميعم). Sessiz "nûn"un bâ (أَنْبِئْهُمْ) ile aynı kelimede veya tek kelimede (أَنْ بُورِكَ) olması, sonucu değiştirmez.

Tanvi elbette her zaman bir kelimenin sonundadır (örneğin سَمِيعٌ بَصِيرٌ). İklâbın kullanılmasının sebebi, sessiz nûn ve bâ yakınsamasının kökenlerinin tespit edilebilecek kadar yakın ve ortaya çıkacak kadar uzak olmaması, ayrıca nûn'un gunna ve cehirde mîm ile, ve b orijinde gösterilir. Bu durumda sakin "nûn" kaçınılmaz olarak "mîm" olur ve kökeni bâ ile örtüşür. Kıraat imamları ittifakla amel ettiler.

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İklab Okunuşu

Burada bahsedilen mîm mîmin nasıl okunacağı konusunda ihtilaf olduğu ileri sürülmüşse de, i. İbnü'l-Cezeri bunu yapmamış, reddetmiş ve bu "mim"in okunacağını ve okunacağını bildirmiştir (el-Neşr, II, 26). İklab, günümüz İslam dünyasında yaygın olarak bir mimlab icrası olarak uygulansa da, Türkiye'de ve bazı ülkelerde bâ'dan önceki sessiz mim'de olduğu gibi çarpık ve İbnü'l-Cezeri'ye göre yanlıştır.

İklab veya diğer adıyla Tenwin Harekesi, yüksek ve öz olmak üzere iki kuvvetin ifadesinin adıdır. Mektubun gizlendiği Tanvin, doğrudan Tsezmli rahibe ile ilgilidir. Tanvi'nin temel kuralı, bir kelime iklab, ihfa, izhar ve idgam içerdiğinde tecvid kurallarına göre okunması gerektiğidir. Kelimesi nunlama anlamına gelen Tanvin, Arapça'dan dilimize geçmiştir.

İklab Örnek

İklab, bir kelimenin sonunda veya ortasında olduğu bir durumdur. Kelime "sessiz rahibe" ile bittiğinde, tanvinin sadece isimlerle gittiği söylenir. İklab makalede gösterilmemiştir. Durma durumunda salt okunur bir sözcük kaybolur, ancak geçiş durumlarında açıkça görüntülenir. İklab'dan verilebilecek bir örnek;

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احَدًا اَحَدَا - اَحَدٌ اَحَدْ - اَحَدٍ اَحَدْ

İklab ile ilgili dört kural, kelimenin nasıl ifade edildiğini ve geçişin nasıl gerçekleştiğini belirlerken, doğru telaffuzu ve anlam bütünlüğü açısından sessiz eylemlerin cümle yapısının çarpık olmamasını sağlar.