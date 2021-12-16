İkizkenar üçgen alanı nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ve örnekleri ile ikizkenar üçgen alanı hesaplama

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Alanı en kolay bulunacak geometrik cisimler içerisinde ikizkenar üçgen gelir. Özellikle belli başlı bazı kısımların yerini bilmek suretiyle sahil formül üzerinden kolayca ikizkenar üçgen alanı bulunur. Bazı durumlarda ikizkenar üçgen üzerinden bir dik kenar çekilerek de yine kolayca alanı bulma şansı elde edilir.

İkizkenar Üçgen Alanı Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

İkizkenar üçgenin alanını bulmak için öncelikle elde taban kenar uzunluğu ile beraber yükseklik uzunluğunun bilinmesi gerekir. Bu bağlamda ikizkenar üçgenin taban uzunluğu ve yüksekliğinin çarpımının yarısı ikizkenar üçgenin alanını vermiş olur. Eğer yükseklik bilinmiyorsa, köşegen üzerinden çekilecek bir dikme ile beraber, önce yükseklik bulunur. Daha sonra ikizkenar üçgen alanı üzerinden verilen formül eşliğinde işlem yapılır. Bu doğrultuda formüle dökmek gerekecek olursa bir hesaplama yapılır. Burada taban alanı a olursa ve yükseklik h olursa, şu şekilde bir işlem gerçekleşir;

A = a x h

2

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Bu şekilde yukarıdaki formül ile beraber kolayca ikizkenar üçgenin alanını hesaplamak mümkün. Özellikle geometri soruları içerisinde en çok karşılaşılan durumlar içerisinde yer aldığını ifade etmek gerekir. Bu sayede sadece ikizkenar üçgen değil, aynı zamanda diğer kesimlerinde alan ve çevresini bulma şansı elde edilir.

Formülü ve Örnekleri ile İkizkenar Üçgen Alanı Hesaplama

Sabit belli bir formül üzerinde kolayca ikizkenar üçgen alanı hesaplama imkanı bulunuyor. Bu doğrultuda ikizkenar üçgen alanı yükseklik ve taban kenar kapsamında şu şekilde bir formül ile ele alınır;

A = a x h

2

Yukarıda öne çıkan formül içerisinde taban kenar ile beraber yüksekliğinin çarpımının yarısı yer almaktadır. Bu şekilde birçok farklı örnek üzerinden ikizkenar üçgenin alanını hesaplama imkanı öne çıkmaktadır.

Örnek: Taban uzunluğu 8 cm olan ve yüksekliği 4 cm olan ikizkenar üçgenin alanı kaçtır?

Yukarıda görüldüğü gibi taban uzunluğu ile beraber yükseklik verildiği için, ikizkenar üçgenin formülü üzerinden kolayca işlem yapılır.

A = 8 x 4 = 16 cm

2

Görüldüğü gibi yukarıdaki formülde taban kenarı ile yükseklik yazmak suretiyle kolayla ikizkenar üçgenin alanını bulma şansı elde edilmektedir.

Örnek: Taban uzunluğu 6 cm olan ve alanı 48 cm olan ikizkenar üçgenin yüksekliği kaçtır?

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Bu defa görüldüğü gibi taban uzunluğu ve alan miktarı biliniyor. Yine aynı şekilde gerekli kısımlara rakamlar yazılara kolayca yükseklik bulunabilir.

48 = 6 x h = 16 cm

2

Yine aynı şekilde gerekli kısımları yazmak suretiyle kolayca ikizkenar üçgenin yüksekliği bulunmuş olur. Neresi istenirse istensin sabit formu üzerinden kolayca ikizkenar üçgen alan hesaplaması yapılabilmektedir.

İkizkenar Üçgen Alan Formülü

İkizkenar üçgen alanı formülü sabit şekilde ele alınmakta ve kolayca işlem yapma imkanı tanımaktadır. Bu konuda genel olarak bütün farklı ikizkenar üçgen alanları için, taban kenarı ile beraber yüksekliğin çarpımı üzerinden işlem yapılır. Daha sonra çıkan sonuç ikiye bölünmesi ile beraber ikizkenar üçgenin alanı ortaya çıkar. Sabit bir formül olması ile beraber aynı zamanda ikizkenar üçgenin diğer kenarları ve çevresini de bulma imkanı verir. Çünkü öne çıkan formülü sayesinde yükseklik, taban kenarı ve alanı kolayca bulma olanağı sağlanır.