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Ikiside nasıl yazılır? TDK'ya göre Ikiside kelimesinin doğru yazımı..

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Ikiside nasıl yazılır TDKya göre Ikiside kelimesinin doğru yazımı..

Dilimizde yer alan kelimelerin pek çoğunun yazılışı bilinmemektedir. Kelimelerin anlamları ile birlikte yazılışlarını da bilmek oldukça önemlidir. Bunlardan birisi de ikisi de bağlacıdır. Pekiş ikisi de nasıl yazılır? TDK'ya göre ikisi de kelimesinin doğru yazımı hakkında sizlere bilgileri detaylıca derledik.

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Kavramları, önermeleri veya görevdeş sözcükleri birbirine bağlayan sözcük türüne bağlaç adı verilmektedir. İkisi de kelimesi bir bağlaç olup birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır.

İkisi De Nasıl Yazılır?

Dilimizde yazım yanlışı yapılan durumlardan birisi de -de ve -da eklerinin yazılışıdır. Bu ekler bazı durumlar da ayrı yazılırken bazı durumlarda birleşik yazılması gerekmektedir. İkisi de kelimesi dilimizde bir bağlaç olup pek çok kişi tarafından birleşik şekilde yazılmaktadır. Bu şekilde yazımı yanlış olup kelime şu şekilde yazılmalıdır:

 - İkisi de: Doğru yazılışı

 - İkiside: Yanlış yazılışı

TDK'ya Göre İkisi De Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumlarında kelimelerin anlamları, zıt anlamları ve eş anlamları dışında nasıl yazılacakları da belirtilmektedir. Buna göre TDK sözlüklerinde ikisi de kelimesi şu şekilde yazılmaktadır:

- İkisi de

 

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