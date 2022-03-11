İkinci yeni akımı nedir, temscileri ve kısaca özellikleri nelerdir? İkinci yeni akımı şiir örnekleri

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İkinci yeni üzerine yazılmış kitaplardan bazıları şunlardır:

1- Attila İlhan - İkinci Yeni Savaşı 2- Cevat Akkanat - Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri

3- Zafer Demir - İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm

4- Yalçın Armağan - İmgenin İcadı

İkinci Yeni Akımı Nedir?

İkinci Yeni, 1950'li yılların başında ortaya çıkan ve sanat sanat içindir anlayışını benimseyen şiir topluluğudur. 1941 yılında Orhan Veli tarafından başlatılan Garip hareketinin diğer adı Birinci Yeni olduğu için, Cemal Süreya ve diğer şairlerden oluşan topluluğa bu isim verilmiştir.

İkinci Yeni Akımı Temsilcileri Kimlerdir?

1- Ülkü Tamer:

İkinci Yeni hareketinin ortaya çıkmasında ve popülerlik kazanmasında etkin rol oynayan şairlerden biridir. Şiirlerinde daha çok imgesel anlatım tekniklerini kullanan Ülkü Tamer, Dadaizm akımından da etkilenmiştir. 1. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da kurulan Dadaizm'in sloganı şu şekildedir: ''Saçma ama anlamsız değil.'' Sonraki yıllarda bu slogan birçok 2. yeni şairi tarafından daha benimsenmiştir.

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2- Cemal Süreya:

Sadece şiir değil düz yazı türünde de birçok eser kaleme alan Cemal Süreya, bu akımın en çok okunan şairleri arasında yer alır. Toplu şiirlerinin yer aldığı Sevda Sözleri adlı kitabı dışında yayımlanmış diğer eserleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Folklor Şiire Düşman 2- Güvercin Curnatası

3- Edip Cansever:

İkinci Yeni akımının en üretken şairi olan Edip Cansever'in toplam 17 şiir kitabı vardır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır: 1- Çağrılmayan Yakup

2- Ben Ruhi Bey Nasılım

Edip Cansever'i diğer şairlerden ayıran en önemli özelliği şiir ile düz yazıdaki anlatım biçimlerini bir arada kullanmasıdır.

4- Metin Eloğlu:

Bu Yalnızlık Benim ve Nedircik Yavrusu kitaplarının yazarı Metin Eloğlu, şiirlerinde sık sık halk deyişlerine, atasözlerine ve bilmecelere yer vermiştir. Yazarın İstanbullu adlı bir öykü kitabı da bulunmaktadır.

5- Ece Ayhan:

Ülkü Tamer gibi, Ece Ayhan da Dadaizme yakın olan şairlerden biridir. Şiilerinde yeni kelimeler türeten ve çağrışıma dayalı imgeler kullanan Ece Ayhan, ikinci yeni akımını ''sivil şiir'' olarak nitelendirmiştir.

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6- Turgut Uyar:

Turgut Uyar, divan şiirinin nazım şekillerini kullanmış, gazel ve kaside türünde birçok şiir kaleme almıştır.

Eserleri: Korkulu Ustalık, Büyük Saat, El Ele Okuyalım

7- İlhan Berk:

Şiirini ''aforizma-perest'' olarak niteleyen İlhan Berk, genelde bir ya da iki dizeden oluşan kısa şiirler yazmıştır.

Eserleri: Şeyler Kitabı, Galata

İkinci Yeni Akımının Özellikleri Nelerdir?

1- İkinci Yeni akımında mana ve içerikten çok imge ve üsluba önem verilmiştir. Buna göre şairin ''ne anlattığı'' değil ''nasıl anlattığı'' çok daha mühimdir.

2- Ağır ve sanatlı bir dil kullanmışlardır.

3- Şiirlerinde sürrealist ögelere sık sık rastlanır.

4- Eserlerinde toplumsal ve politik konuların yerine yalnızlık, yabancılaşma ve var oluş gibi bireysel konulara yer vermişlerdir.

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5- İkinci Yeni akımı en çok Maviciler'in öncülü olan Attila İlhan tarafından eleştirilmiştir.

İkinci Yeni Akımı Şiir Örnekleri

1- Sokaklarda

Ölümcül portakallar ve çivitsi bulutlar

Saat kaç olursa olsun

Üzünç yüklenmiş bir gemi

Ölümcül, çivitsi, portakallar, bulutlar

Ece Ayhan

2- Evet, yılların sonu yok

Köprünün durgun kilidine ilerliyor akşam.

Ülkü Tamer