İkinci ek yerleştirmeler açıklandı: Üniversitelerin yüzde 86’sı doldu

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu böylece sona ermiş oldu ve üniversitelerin doluluk oranı yüzde 86’ya ulaştı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, ikinci ek yerleştirme sürecinin 2 yıllık üniversiteleri tercih edenler için fayda sağladığını, 4 yıllık bölümlerde ise taban puan zorunluluğunun tercihleri olumsuz etkilediğini söyledi. 230 bin 239 boş kontenjanla başlayan ikinci ek yerleştirmede 88 bin 138 kontenjan doldu, 142 bin 101’i boş kaldı. Bu yıla özel yapılan tercih sürecinin ardından 4 yıllık üniversite programlarında en çok 405 kontenjanla işletme, 302 ile psikoloji, 290’la tarih, 230 ile iktisat, 221 ile ilahiyat ve 203 ile Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşim oldu. Harita mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, aktüerya bilimleri ve TV haberciliği ile programcılığına ise kimse yerleşmedi. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.