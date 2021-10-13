İkinci ek yerleştirme tercihlerinde son gün

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İkinci ek yerleştirme tercih sürecinde, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Adaylar, tercihlerini 18 Ekim’e kadar ÖSYM’nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

OKUMAK İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN

Eğitim uzmanı Onur Soğuk bu yıla özel ek yerleştirmeden yararlanacak öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri 5 madde halinde sıraladı:

1- İkinci ek tercih sürecinde öğrenciler çevrilmiş puanlarını üstünde olanları yazamıyorlar. Açıkta kalan kontenjanların belirlenen puanların altında tercih yapacağından emin olun. İki yerleşmede de dolmamış bölümler puansız gözükür. Öğrenciler bu bölümleri tercih edebilecek.

2- Tercih kılavuzunda 24 tercih hakkı bulunuyor. Açıkta kalmamak için hepsini doldurmaya özen gösterin.

3- Kontenjanlara da dikakt edilmeli. Kontenjan sayısı düşük olan bölümler ilk 4-5 sıraya yazılabilir. Ancak ilerleyen sıralara daha çok kontenjanı olan bölümler yazılmalı ki yerleşme şansı artsın, kimse açıkta kalmasın.

4- Bu yıl ilk kez yapılan ikinci ek yerleştire süreci bir şans olarak görülse de gitmek istemediğiniz şehri, okumak istemediğiniz bölümü yazmayın. İstemediğiniz bir yere yerleşirseniz önümüzdeki yıl tekrar sınava girdiğinizde puanınızın düşeceğini unutmayın.

5- Eğer şehir dışı tercih yapacaksanız günümüzün en büyük sorularından biri olan barınma koşullarına dikkat edin. Şu an yurtlar dolu. Kazandığınız şehirde devlet yurdu çıkma şansınızın çok düşük bir ihtimal olduğunu unutmayın.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercih sürecinin başlayacağını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:

“Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”