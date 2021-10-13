İkinci ek yerleştirme tercihleri başladı... Ek yerleştirme 14-18 Ekim arasında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turkovacta yeni gelişme... Olumlu verilerimiz var diyerek müjdeyi paylaştıTurkovac'ta yeni gelişme... 'Olumlu verilerimiz var' diyerek müjdeyi paylaştı#Turkovac
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Şeytani plan 20 yıl boyunca kaçtı ama... Züleyha ile gelen ölümŞeytani plan! 20 yıl boyunca kaçtı ama... 'Züleyha' ile gelen ölüm#Cinayet
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
İstanbulda polise silahlı saldırı O anlar kameradaİstanbul'da polise silahlı saldırı! O anlar kamerada#Avcılar
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
İki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındıİki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı#Merkez Bankası
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkayadan ilk fotoğrafBilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya'dan ilk fotoğraf#Bilge Öztürk
Yıldız Tilbeyi kızdıran soru Türkçe konuşuyorumYıldız Tilbe'yi kızdıran soru! 'Türkçe konuşuyorum'#Yıldız Tilbe
Fatih Terimin hesapları tutmadı Muslera 10 bin kilometre yol kat edip...Fatih Terim'in hesapları tutmadı! Muslera 10 bin kilometre yol kat edip...#Galatasaray
HABERLEREğitim Haberleri

İkinci ek yerleştirme tercihleri başladı... Ek yerleştirme 14-18 Ekim arasında

#ÖSYM#İkinci Ek Yerleştirme#AYT/YDT
İkinci ek yerleştirme tercihleri başladı... Ek yerleştirme 14-18 Ekim arasında
Zülal ATAGÜN

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez yapılacak olan ikinci ek yerleştirme süreci 14 Ekim’de başladı.

Haberin Devamı

İkinci ek yerleştirme tercih sürecinde, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Adaylar, tercihlerini 18 Ekim’e kadar ÖSYM’nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

OKUMAK İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN
Eğitim uzmanı Onur Soğuk bu yıla özel ek yerleştirmeden yararlanacak öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri 5 madde halinde sıraladı:
1- İkinci ek tercih sürecinde öğrenciler çevrilmiş puanlarını üstünde olanları yazamıyorlar. Açıkta kalan kontenjanların belirlenen puanların altında tercih yapacağından emin olun. İki yerleşmede de dolmamış bölümler puansız gözükür. Öğrenciler bu bölümleri tercih edebilecek.
2- Tercih kılavuzunda 24 tercih hakkı bulunuyor. Açıkta kalmamak için hepsini doldurmaya özen gösterin.
3- Kontenjanlara da dikakt edilmeli. Kontenjan sayısı düşük olan bölümler ilk 4-5 sıraya yazılabilir. Ancak ilerleyen sıralara daha çok kontenjanı olan bölümler yazılmalı ki yerleşme şansı artsın, kimse açıkta kalmasın.
4- Bu yıl ilk kez yapılan ikinci ek yerleştire süreci bir şans olarak görülse de gitmek istemediğiniz şehri, okumak istemediğiniz bölümü yazmayın. İstemediğiniz bir yere yerleşirseniz önümüzdeki yıl tekrar sınava girdiğinizde puanınızın düşeceğini unutmayın.
5- Eğer şehir dışı tercih yapacaksanız günümüzün en büyük sorularından biri olan barınma koşullarına dikkat edin. Şu an yurtlar dolu. Kazandığınız şehirde devlet yurdu çıkma şansınızın çok düşük bir ihtimal olduğunu unutmayın.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercih sürecinin başlayacağını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:
“Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#İkinci Ek Yerleştirme#AYT/YDT

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!