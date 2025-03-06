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İkinci dönem yazılıları örnek soruları

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Ortaokul#Lise
İkinci dönem yazılıları örnek soruları
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 14:08

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem 1'inci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

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Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 1'inci yazılı sınavlarına ilişkin konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

 

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Ayrıca eğitim kurumu, il sınıf ya da zümreleri tarafından hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.


Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

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Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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#MEB#Ortaokul#Lise

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