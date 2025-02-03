İkinci dönem motivasyonu

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İkinci dönem başlangıcında öğrencilerin okula uyumunu artırmak, birkaç nedenle önemli. İyi bir okula uyum, öğrencilerin derslere daha odaklı olmalarını sağlayabilir, öğrencilerin motivasyonunu artırabilir. İkinci dönem başlangıcında sağlanan iyi bir uyum, öğrencilerin duygusal stabilitesini destekleyebilir, öğrencilerin sosyal ilişkilerini güçlendirebilir. Bu da akademik başarıyı artırabilir, öğrencilerin derslere daha iyi odaklanmalarına ve öğrenmelerine olanak tanır. Uyumlu bir başlangıç, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere daha aktif bir şekilde katılmalarını teşvik edebilir, öğrencilere okulda güven ve güvenlik duygusu kazandırabilir, okul içinde olumlu bir iklimin oluşturulmasına katkıda bulunabilir. İyi bir okula uyum, genel öğrenci memnuniyetini artırabilir. Öğrencilerin okula pozitif bir tutumla yaklaşmaları, genel öğrenme deneyimlerini olumlu bir şekilde etkileyebilir.

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NELER YAPILMALI?

Değerli okul yöneticileri ve öğretmenlerimizin, ilk haftayı öğrencilere yönelik bir oryantasyon düzenleme fırsatı olarak görmeleri gerekir. Böylece akademik rutine sorunsuz bir şekilde geri dönebilirler. Unutmayın, oryantasyonun amacı, başarılı bir ikinci dönem için destekleyici ve bilgilendirici bir ortam oluşturmak. Bu önerileri okulunuzun eğitim kademesine, özel ihtiyaçlarına ve kültürüne göre uyarlayın. Bazı önerileri şu şekilde sıralayabiliriz...

Hoş geldiniz toplantısı veya oryantasyon oturumu: Okul rehberlik servisi ve idarecileri önderliğinde sınıflar düzeyinde (okul salon kapasitesi, öğrenci saylıları göz önünde bulundurularak) öğrencilere hoş geldiniz toplantısı veya uyum oturumu düzenleyerek yeni döneme olumlu bir atmosferle başlayın. Yeni döneme dair güncellemeleri, değişiklikleri veya önemli bilgileri konuşun.

Sağlık ve güvenlik kuralları: Ülkemizde devam eden gripal salgın halk sağlığı endişesi göz önüne alınarak sağlık ve güvenlik kurallarını gözden geçirin. Hijyen uygulamalarının ve güvenli bir öğrenme ortamının korunmasının önemini vurgulayın. Sınıfların havalandırılması, sosyal mesafe, hijyen kurallarını yeniden hatırlatın.

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Okul politikalarının gözden geçirilmesi: Öğrencilere okul politikalarını, kuralları ve yönetmelikleri gözden geçirerek beklentiler konusunda farkındalık oluşturun. Önceki döneme göre politikalarda herhangi bir değişiklik veya güncelleme varsa vurgulayın. Okul içi kuralları yeniden konuşup hatırlatın. Dönem içi okul etkinlik takviminiz hakkında bilgilendirin. Yaklaşan etkinlikler, kulüpler ve etkinlikler hakkında bilgi paylaşın. Öğrencileri sınıf dışında fırsatları keşfetmeye teşvik edin.

Yeni öğretmen veya personel tanıtımı: Eğer yeni öğretmenler veya personel varsa, onları öğrencilere tanıtın. Geçmiş deneyimleri ve hangi dersleri veya sorumlulukları üstlenecekleri hakkında kısa bir bilgi verin.

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Ders programlarının dağıtılması: Ders programlarını dağıtarak öğrencilerin nerede olmaları gerektiğini ve ne zaman olmaları gerektiğini bildiklerinden emin olun. Programda veya sınıf yerlerinde herhangi bir değişiklik varsa açıklama yapın.

Akademik hedef belirleme: Öğrencileri yeni dönem için akademik hedefler koymaya teşvik edin. Bu, onları motive etmeye ve bir hedefe yönlendirmeye yardımcı olabilir. Hedef belirlemenin ve kişisel gelişime katkıda bulunmanın önemini tartışın.

Verimli ders çalışma ve motivasyon atölyesi düzenlenmesi: Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını tazelemelerine yardımcı olacak bir çalışma becerileri atölyesi düzenleyin. Zaman yönetimi, Motivasyon, not alma ve etkili çalışma teknikleri konusunda ipuçları verin. Öğrencileri motive etmek için olumlu takviyeler kullanın. Önceki dönemdeki başarıları anımsayın ve yeni dönem için olumlu bir atmosfer oluşturun.

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Okul rehberlik servisi ve destek hizmetlerinin farkındalığı: Danışmanlık, öğretim desteği veya akademik yardım gibi mevcut destek hizmetlerini hatırlatın. İhtiyaç duyduklarında yardım istemenin önemini vurgulayın.

Açık iletişim kanalları: Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında iletişim kanallarını kurun veya pekiştirin. Endişelerinizi dile getirmek veya yardım istemek için açık iletişimin önemini vurgulayın.

Öğrenciler arasında etkileşimli aktiviteler: Sınıf öğretmenlerinin, okul rehberlik servisi psikolojik danışmanlardan ve eğer varsa drama eğitimi almış diğer öğretmenlerden destek alarak, psikodrama, grup ısınma etkinlikleri vb. İle ilgili bilgi alabilir. Öğrencilerin arkadaşlarıyla tekrar bağlantı kurmalarına ve olumlu bir sınıf ortamı oluşturmalarına yardımcı olmak için etkileşimli aktiviteler veya tanışma oyunları ekleyin.

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ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLERİ

Öğrenciler açısından bakınca uzun bir aradan sonra yeniden kendilerini, ruhen ve bedenen yeni duruma uygun hale getirmeleri oldukça önemli. Yeniden eğitim öğretime, okula yumuşak geri dönüş için bazı öneriler geliştirilmiştir. İkinci dönem başlangıcında öğrencilerin okula uyumunu artırmak için aşağıdaki tavsiyeleri göz önünde bulundurabilirsiniz...

Erken yatma alışkanlığı, doğru beslenme ve egzersiz: Tatil boyunca değişen uyku düzenini düzeltmek için bir hafta öncesinden erken yatmaya başlamak önemlidir. Yeterli uyku, öğrencilerin enerji seviyelerini artırabilir. Biraz zaman alsada kararlı bir şekilde uyku düzeni yeniden oluşturulmalıdır. Sabahları daha kolay uyanmak için bir rutin oluşturun. Duş almak, kahvaltı yapmak ve giyinmek gibi sabah alışkanlıkları vb. Gün içi yeterli ve dengeli beslenme, yeterli egzersiz gelişiminiz, derslere odaklanabilme ve akademik başarınız açısından oldukça önemlidir. Fiziksel aktivite, enerjinizi artırabilir ve zihinsel sağlığınıza katkıda bulunabilir. Haftada birkaç kez egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Ders malzemelerini hazırlayın: Okula dönmek için gerekli ders malzemelerini önceden hazırlayın. Çantanızı düzenleyin, defter ve kitaplarınızı kontrol edin.

Okulun ilk hafta oryantasyon etkinliklerine mutlaka katılın: Muhtemel öğretmenleriniz ilk hafta sizlerle yeni döneme yönelik uyum etkinlikleri yapacaktır. Bunlara katılımınız sizlere her anlamda yardımcı olacaktır.

Hedeflerinizi yeniden gözden geçirin: Birinci dönem başı varsa yapmış olduğun planlarını, koyduğun hedefleri yeniden gözden geçirin. Yeni döneme başlarken akademik ve kişisel hedefler belirleyin. Bu, motive olmanıza ve daha odaklı olmanıza yardımcı olabilir.

Ders programını gözden geçirin: Ders programınızı inceleyin ve gelecek haftanın derslerine hazırlıklı olun. Önceden bilgi sahibi olmak, derslere daha hazır olmanıza yardımcı olacaktır.

Sosyal bağlantıları sürdürün: Tatil boyunca kaybedilen sosyal bağlantıları yeniden kurun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye açık olun. Dersinize giren öğretmenlerinizle iletişiminizi güçlendirin. Sorularınız varsa veya konuları anlamakta zorlanıyorsanız, cesurca sorular sorun ve yardım isteyin.

Olumlu düşünce alışkanlığı ve psikolojik yardım: Okula dönmek bazen endişe yaratabilir. Olumlu düşünce alışkanlıkları edinmek, olumsuz düşünceleri olumlu bir perspektife çevirmenize yardımcı olabilir. Eğer hala endişeleriniz, korkularınız varsa mutlaka okul rehberlik servisinden yardım isteyiniz.

Etkili çalışma planı ve zaman yönetimi: Ders Planınızı alınca, kendinize uygun, evinizin sistemini, öğrenme, ders çalışma stilinizi göz önünde bulundurarak etkili bir haftalık ders çalışma programı hazırlayınız. Okul döneminde daha fazla sorumlulukla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hazırlandığınız büyük sınavlar da varsa, zamanınızı etkili bir şekilde yönetmeye çalışın. Planlı ve düzenli bir şekilde çalışmak, stresi azaltabilir.

PROF. DR. MUSTAFA USLU KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Uslu, 1975 yılında Alanya’da doğdu. 19 yaşında Velihan, 17 yaşında Hatice Cemre ve 4 yaşında Bilge adında üç çocuğun babası. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik eğitimlerinin tamamını eğitimde psikolojik hizmetler, psikolojik danışma ve rehberlik alanında tamamladı. Halen Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler veriyor. 2024 mayıs ayından beri Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Uslu’nun 'Yas ve Çocuk', 'Çocuklar ve Ergenler İçin Yas ve Travma Yaşantılarında Yardımcı Hikayeler', 'Eğitim Psikolojisi' ve 'Bağımlılık' gibi konularda iki kitabı ve on kitap bölümü bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışında 60’a yakın makale ve bildirisi yayımlandı, 40’a yakın okulda öğretmen yetiştirme eğitimleri verdi. Ayrıca, yüzün üzerinde aile danışmanlığı, yas ve travma, kriz yönetimi, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi alanlarda seminerler düzenledi. Prof. Dr. Mustafa Uslu, 11 Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’nin düzenleme kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerini de yürüttü.