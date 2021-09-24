Iki yüzlü nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Iki yüzlü kelimesinin doğru yazımı..

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Grup halinde iki kelime üzerinden ele alınan sözcük gruplarının bazıları bitişik yazılır. Bazıları ise dilbilgisi kuralına göre ayrı şekilde ele alınmalıdır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu verilerine bağlı olarak iki yüzlü kelimesinin yazımı internetten de araştırılmaktadır.

İki Yüzlü Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazımı, ‘İki yüzlü’ olarak ayrı biçimde ele alınmış halidir. Duygu ve düşüncelerinden farklı davranarak insanları yalan söyleyen, ihanet eden ve sinsi düşüncelere sahip olan kişiler iki yüzlü olarak bilinir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin yazılışı ayrı şekilde ele alınmalıdır.

İki yüzlü (Doğru)

İkiyüzlü (Yanlış)

İki Yüzlü Kelimesinin Doğru Yazımı

Ayrı olarak ele alınması gereken bu kelime, günlük yaşamda taşıdığı anlam üzerinden yaygın şekilde kullanılmaktadır. Tek başına ya da cümle içerisinde de değerlendirilebilir.