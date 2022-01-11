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İki yüzlü nasıl yazılır? İki yüzlü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

İki yüzlü nasıl yazılır İki yüzlü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmeyen, belli başlı konularda sadece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden kişilere iki yüzlü denir. Riyakar ve mürai kelimeleriyle eş anlamlı olan iki yüzlü kelimesinin yan anlamı ise yalancıdır. İki Yüzlü nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa birleşik mi? İki Yüzlü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 İki ve yüz l kelimelerinden türetilen diğer sözcüklerin ve tamlamaların yazılışları şu şekildedir: 1- İkileme 2- İkincil 3- İki Canlı 4- İkicilik 5- İkilemek 6- Yüzeysel 7- Yüz Vermek 8- Yüz Yüze 9- Yüz Görümlüğü 10- Yüzdelik 11- Yüzsüz 12- Yüz Bulamamak 

 İki Yüzlü Nasıl Yazılır? 

 Yaptıklarıyla söylemleri birbirleriyle çelişen, doğru sözlü olmayan kişilere iki yüzlü denir. Bu tamlamada yüz kelimesi karakter ve kişilik manasında kullanılmıştır. Kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre iki yüzlü kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 İki Yüzlü 

 İki Yüzlü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan İki Yüzlü kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 İki Yüzlü - Doğru Kullanım

 İkiyüzlü - Yanlış Kullanım 

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 İki Yüzlü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Ben ömrü hayatımda onun kadar iki yüzlü ve çıkarcı bir insan daha görmedim.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Son konuşmalarından sonra ne kadar ikiyüzlü bir insan olduğu ortaya çıktı.

 (Yanlış Kullanım)

 

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