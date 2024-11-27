İki yakanın öğretmenleri Haliç’te yarıştı

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve devam eden hafta boyunca bir dizi etkinlik organize ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul’un her ilçesinden ikişer öğretmenin katılımıyla 78 öğretmen, Haliç kıyısında yer alan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkez’nde bir araya geldi. Bazıları ilk kez kürek tecrübesi yaşadı ama aralarında kürek sporunda milli formayı giymiş öğretmenler de vardı. 78 öğretmen görev yaptıkları okullara göre Anadolu Yakası, Avrupa Yakası ve Anadolu-Avrupa Karma olmak üzere takımlara ayrıldı. Yarışmadan önce antrenör tarafından kısa bir eğitim alan takımlar soğuk ve rüzgarlı havada Dragon tipi kanolarda hep birlikte küreklere asıldı. Eleme yarışlarının ardından final yarışında 11 ilçeden öğretmenlerin yer aldığı Karma Takım bitiş hattını ilk geçen ekip oldu.

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SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ÇOK EĞLENDİK

16-20 kişinin uyumlu bir şekilde kürek çekebilmesini gerektiren Dragon botuyla yarışan öğretmenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmen arkadaşlarımla bu etkinlikte olmaktan mutluyum. Su sporlarıyla ilgiliyim. Daha önce de birkaç kano deneyimim oldu ama daha önce hiç Dragon türünde kürek çekmemiştim. 41 yıl boyunca öğretmenlik yapan babam Recep ve annem Hava Güldalı’nın da Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.Kano ve kürekle hobi amaçlı uğraşıyorum. Üç yıldır boş vakitlerimde arkadaşlarımla İstanbul ’da benzer tesislerde kano yapıyoruz. Burada meslektaşlarımızla güzel bir etkinlik planlanmış olmasından dolayı mutluyuz.

İlkim Güngör (Esenler Öz-de-bir Ortaokulu Matematik): Çok güzel bir etkinlik ve öğretmenler için bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. Daha önce kürek çektim. Heyecanlı ve rekabetçi bir ortam var. Çok kalabalık olduğu için uyumlu olmak kolay değildi. İlknur Şimşek (Esenyurt Erdoğanlar Ortaokulu Beden Eğitimi): Kano tecrübem yoktu ama kürek dersleri almıştım. Soğuk havaya rağmen çok keyifli bir etkinlikti. Birlik olabilmek yarışmayı kazanmamızda etkili oldu.

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Daha önce hiç kano tecrübem olmadı ancak bundan sonra hobi olarak yapacağım faaliyetlerden biri olabilir. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Takım olarak kürek çekerken iyi senkronize olduk ve finale çıkma başarısı gösterdik. Karşımızda milli sporcu seviyesinde meslektaşlarımız vardı. İlk yarışta onlara karşı kazanmak güzeldi.

Murat Paydaş (Samandıra MTAL Beden Eğitimi): Farklı ilçelerden çok sayıda öğretmenin katıldığı bu farklı etkinlik çok güzel düşünülmüş. Daha önce hobi olarak kürek çekmiştim ama bu kez daha rekabetçiydi.

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MİLLİ KÜREKÇİLER KAPTANLIK YAPTI

Kazanan Anadolu-Avrupa Karma takımında yer alan öğretmenler arasında kürek sporunda milli formayla başarılara ulaşmış isimler de vardı. Tecrübeleriyle takımlarına kaptanlık yapan kürekçi öğretmenler şöyle konuştu:

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15 yıldır kürek sporuyla uğraşıyorum. Sporculuk hayatıma Fenerbahçe ’de başladım şimdi bireysel olarak milli sporculuk kariyerimi sürdürüyorum. 5 Dünya Şampiyonası’nda 2 ikincilik, 2 üçüncülük madalyam var. Ayrıca Avrupa Şampiyonluğum ve Türkiye Şampiyonluğum var. Öğretmen arkadaşlarımla bu güzel etkinlik bizim için çok eğlenceliydi. Kürekçi olmama rağmen Dragon botu daha önce denememiştim. İlk yarışta biraz uyum sorunu yaşadık ama sonraki yarışlarda telafi ederek şampiyon olduk.

Alihan Sungurlu (Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi Beden Eğitimi): 11 senedir kürek sporuyla ilgileniyorum. Sakaryaspor’da başladım ve Galatasaray’a transfer oldum. Milli takımda 2016’da Balkan Şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü kazandık. 2019’da sakatlık sebebiyle bırakmak zorunda kaldım. İlk yarışta uyum sağlamakta zorlandık ama sonra bunu telafi ettik. Meslektaşlarımızın su sporlarına böyle ilgi göstermeleri bizi mutlu ediyor.

DRAGON BOTU NEDİR?

Dünyanın takım halinde en zorlu kürek performanslarının sergilendiği 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Dragon Botu, 6-8-10-12 veya 16 kişilik takımların uyumlu ve süratli şekilde kürek çekmesine dayanıyor. Bu türde kürekçilerden başka bir de dümenci bulunuyor.