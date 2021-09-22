İki üniversiteden ’aşı ve ilaç teknolojileri’nde iş birliği

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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, köklü bir akademik zenginliği olan Hacettepe ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Söz konusu iş birliği ile bilime katkı noktasında ortak çalışma yürüteceklerini vurgulayan Budak “YÖK, hem TÜBİTAK’ın Üniversite Yetkinlik Analizi’ni hem de üniversitelerin öz değerlendirmeleri ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak ilgili sektörler bazında araştırma ve aday araştırma üniversitelerini eşleştirmişti. Bu kapsamda üniversitemiz de Hacettepe Üniversitesi ile ‘İlaç ve Tıbbi Cihaz’ öncelikli sektörünün alt alanları olan ‘Aşı ve ilaç teknolojileri’ alanında eşleştirildi. Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile aşı ve ilaç teknolojileri konularında ortak araştırma grupları kurmak, ulusal ve uluslararası projelere ortak katılım sağlamak ve ortak proje geliştirmek gibi konularda iş birliklerimizin geliştirilmesini ve süreklilik kazanmasını hedefliyoruz” dedi.

BİLİM İÇİN İVME KAZANDIRACAK

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran da Ege Üniversitesi ile böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

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“Ege Üniversitesinin sağlık bilimlerinin yanında gıda mühendisliği, tarım alanında da önemli potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bizim de üniversite olarak hem sağlık hem de gıda güvenliği alanında önemli kapasitemiz var. Bu iki üniversitenin böyle güçlü alanlarda iş birliği yapması hem ülke hem de bilim alanı için önemli ivme kazandıracağını ümit ediyorum.”